Minedu podría otorgar créditos estudiantiles en convenio con instituciones educativas

Por María Claudia Medina

Ante los altos índices de deserción estudiantil que se reportan en las entidades educativas privadas, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, reveló que se analizará la creación de un crédito estudiantil a nivel escolar y universitario. La propuesta, que aún no ha sido detallada, estaría dirigida al sector socioeconómico de clase media que ha visto perjudicados sus ingresos por la pandemia.

La exministra de Educación, Marilú Martens, saludó la iniciativa y la consideró un complemento de otras medidas que se anunciaron anteriormente como el traslado de los estudiantes afectados a instituciones públicas y las Becas de Permanencia ofrecidas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

“Todavía es un anuncio general y la modalidad en que se haga la tienen que evaluar, pero hay mecanismos. El Minedu ya tiene experiencia y buenas prácticas en hacer convenios con las instituciones que, por supuesto, tienen que entregar una mejora en los logros de aprendizaje, en la capacitación de los docentes y en el material que deben darles a los estudiantes”, comentó.

Ayuda a la clase media

Si bien las becas y créditos educativos siempre han estado bajo la administración de Pronabec, la exministra considera importante que el número de beneficiarios no se restrinjan a condiciones de pobreza extrema o un alto desempeño escolar.

“Esos son los requisitos para otorgar becas, pero esto sería un bono para la continuidad de todos los estudiantes que lo necesiten, más que nada para el nivel socioeconómico medio que está muy afectado también. Se tiene que ver la manera de abrir más el espectro para que todas las personas que tengan las necesidades puedan aplicar”, explicó.

También precisó que, bajo las actuales circunstancias, los estudiantes no deberían verse forzados a buscar alternativas de financiamiento por su cuenta.

“No es solo el recurso financiero, sino también la incertidumbre de no saber qué pasará en unos años, si vale endeudarse o no. Entonces, no se trata de postular a un crédito. Esto debe terminar con la incertidumbre porque las prioridades van a ser la salud y la comida, pero no podemos abandonar la educación, que es lo que nos asegura el desarrollo que tendremos como país”, aseguró.

Como ejemplo, citó el caso de la subvención para la educación rural que empezó a darse en el 2019 y consiste en un convenio firmado con instituciones que den el servicio de educación rural y que compiten mediante concurso público. La institución ganadora está obligada a capacitar a los docentes, mostrar avances en aprendizaje y proporcionar materiales de estudio a los estudiantes.