El Ejecutivo promulgó el miércoles 25 de mayo la ley que autoriza la disposición del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) “a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia”. En esta nota te contamos quiénes podrán acceder, hasta cuándo, cómo saber cuánto dinero tienen y más detalles.

La Ley N° 31480 indica que el Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para el retiro de la CTS en el plazo máximo de 10 días calendario, desde la entrada en vigencia de la referida norma.

En esa línea, dicho plazo de 10 días vence el 5 de junio, “por lo que en la práctica los retiros podrían efectuarse desde el lunes 6 a más tardar”, precisó Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School.

Cabe señalar que la CTS tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de la relación laboral y la consecuente pérdida de tus ingresos, en pocas palabras es el ‘seguro’ con el que cuenta el empleado cuando rompe su relación con la empresa en la que ha laborado.

¿Quiénes podrán retirar el 100% de la CTS?

Todos los trabajadores sin excepción están habilitados para realizar el desembolso de la totalidad de su CTS, pero debemos tener en cuenta que solo pueden hacerlo quienes están en el sistema formal; ya que los demás empleados informales no cuentan con este beneficio.

¿Hasta cuándo es el plazo para poder retirar el dinero de la CTS?

La norma precisa que se autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023, a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, a disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición.

¿Cuánto es el monto que tengo en mi CTS?

Muchas veces los trabajadores no encuentran la forma de acceder al estado de cuenta para conocer el monto con el que cuentan de su depósito de CTS o no saben cómo calcular si lo depositado es correcto o no. Aquí te explicamos.

Para saber tu estado de cuenta deberás conocer la entidad financiera que elegiste para el depósito de tu CTS. En caso de no acordarte, puedes consultar a tu empleador y él podrá brindarte la información.

Si tu dinero está depositado en la misma entidad donde te pagan tu sueldo, solicita información sobre tu cuenta y puedes unirla para que tengas una sola tarjeta.

Una vez cumplido con todos estos pasos, podrás consultar, de acuerdo al app de tu entidad financiera o vía teléfono el monto con el que cuentas en tu CTS.

A continuación te dejamos los pasos para visualizar tu estado de cuenta CTS de algunas entidades financieras:

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Ingresas a Banca por Internet .

. Ingresa el número de tu tarjeta Cuenta Sueldo.

Ingresa la Clave de Internet de 6 dígitos.

Finalmente podrás ver tu estado de cuenta y si calificas para retirar un porcentaje de tu CTS.

Puedes llamar al (01) 311-9898.

BBVA

Ingresa a bbva.pe y luego a tu Banca por Internet o a tu App BBVA.

y luego a tu Banca por Internet o a tu App BBVA. En tu cuenta CTS da clic en “Quiero”.

Selecciona la opción “Realizar transferencias a cuentas propias”.

Elige la cuenta de destino y coloca el importe.

Confirma la transferencia y Listo.

Desde la cuenta de destino seleccionada, podrás realizar todas las operaciones o transferencias que desees.

Puedes llamar al (01) 595-0000.

Interbank

Ingresa a la Banca por internet de Interbank.

de Interbank. Ingresa los datos de tu tarjeta.

Ingresa tus datos personales.

Ingresa tu clave digital.

Finalmente podrás visualizar tu estado de cuenta y en caso desees retirar tendrás que transferir el dinero a otra cuenta propia.

Puedes llamar al (0801) 00802.

Banco Ripley

Puedes solicitar la información de tu CTS vía internet, en sus agencias a nivel nacional y a través de la línea: (01) 611-5757.

Caja Huancayo

Podrás realizar los trámites desde la aplicación móvil de Caja Huancayo, la web, cajeros automáticos GlobalNet y cajas vecinas. También al número: 0800-10064 o al (64) 481000.

Caja Arequipa

Puedes realizar las consultas de tu cuenta CTS por internet a través de su banca por internet y de su app Caja Arequipa Móvil. También llamando al (54) 380670.

Caja Trujillo

Si recibes el depósito de tu CTS en Caja Trujillo, podrás consultar su saldo en la web y en el app Caja Trujillo Móvil. También puedes llamar al (44) 471000.

¿Cuántos retiros de CTS ya se han aprobado en pandemia?

En el estado de emergencia ya se permitió dos veces la disposición de la CTS:

La primera a través del Decreto de Urgencia 033-2020, que permitía dos retiros hasta de S/ 2,400 cada uno.

La segunda mediante la Ley N° 31171, en el que los trabajadores dispusieron del 100% de sus depósitos hasta el 31 de diciembre de 2021.

