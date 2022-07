Teniendo en cuenta que en el Perú existe una gran cantidad de población no bancarizada, los métodos de pago alternativos se presentan como una gran oportunidad para los comercios, dada la confianza que genera en los consumidores.

Al respecto, Gustavo Ruiz Moya, CEO de eCash para América Latina y Director Global de Open Banking de Paysafe, comenta las tendencias que marcarán a los pagos alternativos en la segunda mitad del 2022, de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por Paysafe a los consumidores peruanos en abril del 2022.

Crecimiento del comercio electrónico y eCash (pago en efectivo digital)

Perú es un país bastante avanzado en cuanto a pagos digitales, a pesar de que gran parte de su población aún utiliza el efectivo como medio de pago. Esto debido a que aún hay un alto porcentaje no bancarizado (57%) en comparación con otros países de América Latina como Brasil (30%) y Chile (26%)

De acuerdo con la encuesta, el eCash y las transferencias bancarias son las más populares en el Perú, lo que demuestra que los usuarios tienen un mayor interés por utilizar otros medios de pagos alternativos (APMs por sus siglas en inglés).

Demanda de pago en efectivo para digital (eCash)

Según datos de Paysafe, el 66% de peruanos piensa que el efectivo es la forma de pago más confiable, mientras que el 76% estaría preocupado si ya no tuvieran acceso al efectivo. Esto significa que muchas personas aún dependen principalmente del efectivo, porque es una tendencia que está relacionada con los niveles de inclusión financiera y el acceso de los consumidores a productos y servicios financieros a través de los bancos tradicionales.

Asimismo, la encuesta arrojó que el 22% de usuarios usó eCash cómo PagoEfectivo al pagar sus compras online, casi el doble de la cantidad que usó billeteras móviles (12%). Además, el 42% indicó que usa eCash con más frecuencia en comparación con el 2021 y el 67% dijo que si fuera fácil, le gustaría pagar las transacciones online en efectivo.

“Esta información nos indica que se realizarían transacciones online con más frecuencia si se pudieran pagar fácilmente en efectivo, lo que convierte a las opciones de eCash en una gran alternativa para potenciar el comercio electrónico” comenta Ruiz.

Las transferencias bancarias experimentan mayor relevancia

Las transferencias bancarias son más utilizadas como método de pago, por la velocidad, seguridad y asequibilidad que brinda esta opción. En la encuesta, el 56% de los consumidores dijo que usan transferencias bancarias con más frecuencia o aproximadamente la misma cantidad que hace un año. Y, del 67% de los consumidores que han cambiado su elección de método de pago para las compras online debido al aumento del costo de vida, el 43% está utilizando transferencias bancarias directas con más frecuencia, sólo superado por los pagos con tarjeta de débito, que representa el 54%. Esto podría estar relacionado en parte para evitar las tarifas de transacción, así como una mayor disponibilidad de opciones de transferencia bancaria por parte de los comercios.

La importancia del equilibrio entre seguridad y pagos

El 19% de consumidores aceptaría tantas medidas de seguridad como sean necesarias, incluso si hace que los pagos online se vuelvan más complicados. Mientras que al 45% de encuestados les gustaría mantener un equilibrio entre seguridad y practicidad, que pueda incluir un segundo paso de verificación como un código recibido por mensaje de texto, una llamada o algo similar.

La preocupación por la seguridad impulsa las opciones de pago

Los datos revelan que el 46% de los consumidores considera la seguridad como el factor más importante a la hora de elegir cómo pagar una compra online. Y no les importa tener que pasar por pasos adicionales para garantizar que sus transacciones sean seguras. Mientras que el 76% se siente ansioso cuando no se les pide que proporcione ninguna información de seguridad, como una contraseña, al realizar un pago online.

No obstante, hay quienes no quieren una divulgación de información financiera, como el 43% que prefiere usar métodos de pago que no requieran que compartan sus datos online y el 69% no se siente cómodo ingresando sus datos financieros online. Un significativo 82% se siente más cómodo usando un método de pago que no requiera que compartan sus datos financieros con los comercios cuando compran online.

“La postura de los peruanos en cuanto a seguridad se refleja claramente en el creciente uso de eCash y transferencias bancarias. Estos métodos de pago abordan directamente las preocupaciones en torno a la seguridad y no requieren que la información financiera confidencial se comparta online o con terceros”, agrega el ejecutivo.

Mercado peruano de pagos alternativos con potencial a seguir creciendo

Como lo señalan los resultados de la encuesta Lost in Transaction realizada por Paysafe, el mercado de pagos alternativos es relativamente maduro en Perú en comparación con el resto de América Latina. Por eso, los consumidores encuentran atractivos los métodos de pago digitales por la seguridad y accesibilidad.

“El Perú presenta una dinámica de país interesante con una oportunidad significativa para los comercios que tienen los métodos de pago correctos en su lugar, que son inclusivos, convenientes, asequibles y seguros” finaliza Gustavo Ruiz.

