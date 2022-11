La Cámara de Comercio de Cusco informó que su región tuvo grandes pérdidas económicas en el sector turismo por los dos días de paralización en varios sitios arqueológicos, como consecuencia que el Sindicato de Trabajadores CAS de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDC) cumplieron con los bloqueos el 3 y 4 de noviembre.

Jhon Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, estimó que las pérdidas económicas son notables. Cientos de turistas que reservaron con meses de anticipación no pudieron cumplir con su itinerario.

La paralización no fue solo a nivel del santuario histórico de Machu Picchu, sino que incluyó a todos los centros arqueológicos bajo el control del Ministerio de Cultura, como Sacsayhuamán, Qenqo, Pisac, Pucapucara, Tambomachay, Chinchero, Moray, Ollantaytambo, entre otros.

“En un día de paralización del turismo se pierde aproximadamente S/ 2.5 millones”, señaló Gonzales en entrevista con RPP.

Asimismo, indicó que desde la Cámara de Comercio de Cusco emitió un comunicado, en el que manifiesta su desacuerdo en este tipo de paralizaciones e invitó al sindicato a tomar otras acciones.

Cabe mencionar que las paralizaciones se realizaron debido a que los trabajadores exigen la derogatoria de un decreto que obliga a la DDC a destinar sus fondos recaudados por turismo al Ministerio de Economía y Finanzas. Aseguran que la decisión recorta el presupuesto que manejan los parques arqueológicos, impidiendo su preservación y gestión óptima.

En caso el Ejecutivo no excluya a la DDC del Cusco de la nueva norma, los gremios sociales, anunciaron otra paralización para el 17 de noviembre.

Por último, Gonzales mencionó que no se está haciendo nada desde la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para enfrentar los conflictos.

“Respecto a este problema que es permanente no se está haciendo completamente nada, por el contrario tenemos autoridades que no son competentes para el cargo, por tanto no saben afrontar los conflictos y en lugar de dar solución están empeorando el problema”, puntualizó el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.

