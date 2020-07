La economía peruana enfrenta hoy una gran incertidumbre y no atrae a la inversión privada, señaló a Correo el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Señala que los mayores riesgos que generan incertidumbre es el contagio del COVID-19 y las elecciones generales de 2021. Por ello, cree necesario que el Gobierno inicie un programa agresivo de inversión pública, equivalente al 3% del PBI, a través de un Fondo COVID.

¿Percibe que está bien encaminada la reactivación económica?

El Covid-19 ha generado un alto nivel de incertidumbre e impide invertir a las empresas porque no tienen claro si venderán o no. No se sabe el nivel de contagio que se tendrá por lo que no se animan a contratar personal; es complicado, lo pensarán más. La demanda también afronta incertidumbre, casi nadie se anima a comprar un auto o una casa, la gente está en posición de ahorro.

¿Qué hacer?

Lo único que ayudará es el sector público. Para romper la gran incertidumbre se necesita hacer una gran inversión pública porque la inversión privada no se manifestará en el corto plazo hasta tener un escenario relativamente estable.

¿Qué significa una gran inversión pública?

Se requiere recursos que podrían venir de un mayor endeudamiento público. El Perú tiene la suerte de tener los mercados a su disposición y no debería desperdiciar la oportunidad para tomar deuda e intentar formar una especie de Fondo de Inversión Pública que se llamaría Fondo COVID, equivalente al 2% o 3% del PBI. También con recursos provenientes de la venta de activos del Estado como terrenos de las Fuerzas Armadas, entre otros.

¿Cómo operaría el Fondo COVID?

Funcionaría bajo el esquema de gobierno a gobierno, como el que se aplicó para las obras de los Panamericanos. Se plantearían cinco o seis megaproyectos relacionados con salud, para construir hospitales, entre otros.

¿Cómo encaja esto la ministra de Economía en el plan de reactivación?

La ministra (María Antonieta Alva) responde a los lineamientos del Gobierno, que hasta hace poco tuvo una perspectiva bastante diferente. Creo que con el nuevo premier (Pedro Cateriano) se tiene una visión diferente, de impulso a la reactivación económica. Así, este tipo de medida puede tener mayor acogida. La ministra de Economía es una persona muy competente.

¿Trabajó con usted cuando fue ministro de Economía?

Sí, ella era mi directora de Presupuesto. Es una persona muy preparada, prudente, sabe escuchar, tiene decisión. Un Fondo COVID necesita el apoyo del Gobierno porque si funciona bajo el modelo de gobierno a gobierno, dejaría de lado a los gobiernos subnacionales; implicaría un cambio de visión del Gobierno (del presidente Vizcarra), que auspicia la participación de los gobiernos subnacionales y la más clara evidencia es el programa Arranca Perú, que encarga las obras a las municipalidades y regiones, a pesar de no tener capacidad de gasto. La decisión de intervenir en Arequipa puede ser un gran paso a un cambio de visión.

¿El Ejecutivo necesita facultades del Congreso para poner en marcha el Fondo COVID?

Claro, probablemente, es un tema que debe revisarse.

¿Cree que el Gabinete Cateriano le dará respiro a la inversión privada?

Mientras le den respiro, sí, es un premier que tiene su carácter, esperemos que llegue al 28 de julio de 2021, por el bienestar del país. Para que haya grandes inversiones se debe luchar contra el COVID, contra la desconfianza que sembró el Ejecutivo, durante dos años, entre los inversionistas; parece que está cambiando, quizá demasiado tarde. Otro virus que se debe enfrentar es el Congreso, que es muy populista. Y las próximas elecciones generales de 2021.

Perfil

David Tuesta

Exministro de Economía y Finanzas. Economista egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue director de Estrategia de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Economista jefe de Inclusión Financiera y de Pensiones del BBVA de Madrid