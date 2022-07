El déficit fiscal anual ascendió a 1% del PBI en junio de 2022, similar al del mes de mayo y menor al 2.5% del PBI de diciembre de 2021, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Esta reducción se explica, principalmente, por el aumento de los ingresos corrientes anualizados del gobierno general en 1.7 puntos porcentuales del PBI, asociado a la recuperación de la actividad económica y la coyuntura favorable de precios de minerales de exportación e hidrocarburos. Asimismo, contribuyó la reducción del coeficiente gasto no financiero del gobierno general a PBI en 0.5 puntos porcentuales.

En junio, el sector público no financiero registró un déficit de S/ 1,488 millones, ligeramente menor al del mismo mes del 2021 (S/ 1,517 millones), debido al aumento de los ingresos corrientes del gobierno general, en particular de los ingresos tributarios, parcialmente compensado por el incremento de los gastos no financieros, tanto corrientes como de capital, y por el resultado primario deficitario de las empresas estatales, que contrasta con el superávit observado en junio del 2021.

Los ingresos corrientes del gobierno general se incrementaron en 12.9% en junio último respecto a similar mes del 2021. El aumento de los ingresos tributarios en 12.7% se explica, principalmente, por la mayor recaudación del impuesto a la renta, particularmente por los pagos a cuenta de personas jurídicas, así como por el IGV. Por su parte, entre los ingresos no tributarios, cuyo crecimiento fue de 13.6%, destacó el mayor nivel de ingresos por regalías y canon petrolero y gasífero.

Los gastos no financieros del gobierno general registraron un aumento interanual de 8.4%, por el mayor gasto en las tres instancias de gobierno. El incremento del gasto corriente en 4.2% se sustentó en los rubros remuneraciones (9%) y transferencias (17.8%), en tanto que las adquisiciones de bienes y servicios disminuyeron en 6.6%. El mayor gasto de capital correspondió tanto a la formación bruta de capital (17.2%), en particular de los gobiernos subnacionales, cuanto a los otros gastos de capital (71%), principalmente por el honramiento de garantías de créditos.

En el primer semestre del 2022, el sector público no financiero registró un superávit de S/ 13,673 millones, mayor en S/ 13,095 millones al del mismo período del 2021, debido a los mayores ingresos corrientes del gobierno general en 26.6%, reflejo de los mayores ingresos tributarios en 27.2% y no tributarios en 24.5%.

Los gastos no financieros del gobierno general aumentaron en 4.5% respecto al mismo período del 2021, en las tres instancias de gobierno, y en todos los rubros de gasto, con excepción de transferencias corrientes y formación bruta de capital del gobierno nacional.

VIDEO RECOMENDADO

En solo 3 meses, el Indecopi, a través de su Centro Especial de Monitoreo, ha recibido más de 12 mil reportes de comunicación sin consentimiento.