Demanda de cobre se recuperará con el crecimiento de China

China sería el único país del mundo cuya economía tendría un buen resultado en el 2020, por lo que su demanda de materias primas, entre ellos cobre, se recuperará más rápidamente, señaló el director de soluciones de portafolio de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe.

En ese sentido, precisó que Perú y Chile serían los principales beneficiados por la mayor demanda de cobre, cuyo precio podría mejorar, o mantenerse en el nivel actual, es decir, no bajaría.

Dijo que se está observando un mayor dinamismo de la economía China, cuya economía doméstica es gran demandante de cobre.

Dólar. Kaempfe refirió que la política monetaria que se tiene en Perú ha permitido que el sol se deprecie menos frente al dólar, lo que será determinante en un mejor resultado de las ganancias de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.

Precisó que si bien la bolsa limeña está teniendo una rápida recuperación, no será suficiente para “limpiar toda la pérdida del 2020, lo que no quiere decir que no se tendrá buenos resultados bursátiles”.

Estímulo

Credicorp señaló, sin embargo, que el gran estímulo fiscal (gasto)que se está dando para frenar al virus, compromete el crecimiento futuro del país