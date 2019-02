Derechos de pesca serán menores para el consumo humano

Síguenos en Facebook

Entre las opciones que el Ministerio de la Producción (Produce) baraja para promover el consumo de pescado se encuentra la reducción de los derechos de pesca a esta actividad. Actualmente se paga 0.058% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por tonelada métrica extraída (S/2436), pero la última propuesta presentada por el Produce no ha modificado esta cifra hasta la fecha. “Estamos planteando propuestas en las que todo lo que es consumo humano tenga un menor derecho de pesca que el consumo industrial. Sí hay diferencias, pero queremos que se marque mucho más esa diferencia. Lo otro es que a través del desarrollo de desembarcaderos artesanales queremos hacer mucho más competitiva esa pesca de consumo humano”, indicó el ministro Raúl Pérez-Reyes tras presentar el aplicativo móvil MarPez, que dará información sobre vedas de especies y recetas para preparar pescado.

NUEVO ESQUEMA

El principal cambio planteado por el Produce se encuentra en la pesca de anchoveta (harina de pescado), que pasó de 0.25% del valor por tonelada de pescado a 0.27%, cuando el desembarque anual sea menor de 3.4 millones de toneladas y de hasta 1.26% por tonelada cuando se pasa de ese límite.

El ministro comentó anteriormente que evaluarán todos los comentarios presentados y publicarán la propuesta final antes de la siguiente temporada de pesca de este año, que todavía se daría en marzo, conforme avance el monitoreo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

“Lo que está haciendo Imarpe actualmente es la exploración oceanográfica, que debería estarse culminando a inicios de marzo, y de ahí vendrá el estudio para saber cuál es la cuota”, precisó.

CONSUMO

Además del desarrollo de mejores desembarcaderos artesanales, para elevar el consumo el Gobierno apuesta por una fuerte campaña de información.

“Si hemos cerrado con 16.8 kilogramos por habitante en 2018, la idea de este programa (aplicativo MarPez) es pasar a 18 kilos. Es un reto importante, porque en los últimos cinco años hemos saltado 2 kilos 800. Nos hemos puesto una meta dura para avanzar. (...) Nos gustaría avanzar hasta 30 kilos por habitante en cinco años”, detalló.

Dentro de las especies cuyo consumo se promoverá con más énfasis se destaca la anchoveta, el bonito, la caballa y el jurel. “Las cuatro son especies azules que nos pueden ayudar a combatir la anemia”, comentó el ministro.

PESCA ARTESANAL

El titular del sector también aclaró que los pescadores artesanales tienen la prioridad entre las millas 0 y 5, contadas desde el litoral, y que las embarcaciones industriales solo pueden ingresar a estas zonas con el permiso de los artesanales.

“De la milla 0 a la 5 hay un derecho preferente para los pescadores artesanales, y si queremos que la pesca industrial entre en ese espacio, se necesita de un acuerdo con los pescadores artesanales; si no llegamos a ese acuerdo, no habrá ventana de penetración. Hay un grupo que no está de acuerdo y no va”, señaló con relación a un grupo de pescadores artesanales que no estuvieron de acuerdo en la zona sur del país.