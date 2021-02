Según anunció la Sunat, alrededor de 250 mil personas naturales recibirán su reporte de saldo a favor que detalla la devolución que podrán obtener luego de presentar la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2020. Esta devolución corresponderá a los contribuyentes de cuarta o cuarta y quinta categorías que acumularon un exceso en el pago de tributos durante el 2020.

El reporte de saldo a favor, que contiene la propuesta de declaración elaborada por la Sunat y el monto de devolución que les corresponde, será enviado al buzón electrónico de estos contribuyentes, y se puede acceder a través del aplicativo APP Personas Sunat o desde la Web institucional, utilizando la clave SOL. Estará disponible a partir del 15 de febrero, pudiendo además en el mismo trámite solicitar inmediatamente la devolución que le corresponda.

Renzo Grández, tributarista de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados indicó que la información de la Sunat le permitirá al contribuyente saber cuánto dinero le corresponde bajo este mecanismo de devolución, pero también podría resultar que se va a enterar cuánto tiene que pagar a la administración tributaria, porque “de eso nadie se escapa”.

La fecha para la presentación de la Declaración Jurada anual de renta se ha pactado para que se ejecute entre marzo y abril, y lo que estará disponible desde mañana es una suerte de información anticipada, que va a permitir programarse y organizarse, para ejecutar el pago o para obtener la devolución, de ser el caso.

“La recaudación cayó bastante el año pasado. Solo en términos de recaudación del Impuesto a la Renta, estamos hablando de una disminución del 17%, y por cifras oficiales la renta de trabajo también disminuyó 7%. Si recaudó menos Impuesto a la Renta de cuarta o quinta categoría, quiere decir que las personas naturales tributaron menos, y la posibilidad que ahora en el 2021 te devuelvan un exceso también disminuye”, señaló Grández.

En la misma línea, Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, indicó que las devoluciones pueden verse afectadas dada las complicaciones de la caja fiscal, y la Administración Tributaria podría tomarse más tiempo en cumplir con devolver. Esto podría significar más costo a la larga pues deberá devolver con intereses moratorios.

Apuntó que las autoridades deben considerar que quizás sea más conveniente devolver oportunamente e intentar reducir otros gastos del Estado no tan relevantes. “En estos tiempos que las personas puedan tener recursos que a la vez puedan ser destinados al consumo puede coadyuvar en el lento proceso de reactivación económica que estamos afrontando”, dijo.

En general, precisó López, el Estado no debería financiarse con dineros que legítimamente le pertenece a las personas. “Un mecanismo que he venido comentando para generar importantes recursos es el relativo a la deuda tributaria contingente que es materia de controversias, el Estado puede aceptar la reducción de estas deudas para cobrarlas de inmediato o en forma fraccionada a cambio de que el contribuyente deje de litigar; hay un par de propuestas en el Congreso en tal sentido y es una lástima que no se discutan o debatan”.

ESCENARIO INCIERTO

Para Renzo Grández tenemos un escenario incierto, al haberse prorrogado 15 días más el confinamiento, lo que podría inclusive intervenir en los plazos que la Sunat tiene determinados para la Declaración Jurada anual. Si comienza en marzo y la cuarentena se extiende, lo lógico es que también se prorrogue su presentación, como sucedió el año pasado.

Asimismo, señaló otro aspecto que podría tener impacto, ya que las personas naturales usualmente obtenían una devolución por renta tributaria en exceso en función del beneficio de la deducción de las tres UIT adicionales por consumos en bares, restaurantes, y hoteles.

Pero en el 2020, por el estado de emergencia no hay muchos indicadores que nos haga pensar que las personas vayan a obtener en el 2021 una devolución en función a dichos rubros, porque sabemos que no hubo mayor consumo, en términos generales.

“Es un indicador para concluir que, en comparación con la devolución del año 2019, que se materializó en el 2020, en el 2021 la Sunat va a desembolsar menores montos por este concepto”, detalló Grández.