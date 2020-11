La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, sugirió al Parlamento debatir las propuestas del gobierno de Martín Vizcarra, en materia del sistema de pensiones y la polémica propuesta de devolución de los fondos de la ONP.

“De parte del Ejecutivo hay propuestas interesantes que deberíamos tomar en cuenta y debatir. Se habló de bajar cinco años el período para que la gente entre a formar parte de la ONP, o acreditar estos cinco años solo con declaraciones juradas”, indicó la titular del Legislativo en diálogo con Agenda Política.

Durante la gestión de María Antonieta Alva, la exministra de Economía y Finanzas impulsó una serie de alternativas a la propuesta de devolución de ONP de los parlamentarios. Entre ellas, se encontraba flexibilizar las condiciones para acceder a una pensión.

Mirtha Vásquez apuntó que estas alternativas deberían discutirse en el Congreso antes de promulgarla por insistencia. Vizcarra había observado la norma.

“No estoy en condiciones para decir si se va a promulgar o no, pero me parece que no deberíamos apresurar la aprobación de estas normas sin tener en cuenta el tema de fondo, que es el sistema de reforma de pensiones”, anotó la congresista.

“La aprobación dependerá de la mayoría de fuerzas políticas. Lo vamos a tener que agendar porque la mayoría está con el interés de tratarlo”, puntualizó.