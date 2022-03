El precio del dólar en Perú abrió al alza el martes mientras continúan las tensiones en Ucrania y recrudece la crisis política local por una posible vacancia del presidente Pedro Castillo. El tipo de cambio opera a S/ 3.797 por dólar a las 09:20 a.m., un avance de 0.39% frente al cierre del lunes, en S/ 3.782, según datos de la agencia Bloomberg.

En lo que va del año, el billete verde acumula un descenso de 4.86% en comparación con la última cotización de 2021, en S/ 3.991.

En el país, la crisis política recrudecía tras los pedidos de vacancia contra el presidente Castillo, después de que la lobista Karelim López brindara una serie de declaraciones comprometedoras para el Gobierno, en su condición de colaboradora eficaz.

A nivel global, las bolsas europeas caían el martes y el petróleo volvió a subir por encima de los US$ 100 el barril, mientras los mercados encaraban la enorme incertidumbre causada por la invasión rusa de Ucrania, si bien el rublo se recuperaba del golpe inicial provocado por las sanciones de naciones occidentales.

Según la agencia Reuters, los mercados bursátiles de Rusia permanecieron suspendidos y algunas plataformas de negociación de bonos ya no mostraban los precios, pero los negocios en los principales centros financieros de Europa y Asia se llevaron a cabo sin problemas durante la madrugada.

Las conversaciones de alto nivel entre Kiev y Moscú terminaron sin ningún acuerdo el lunes, excepto para continuar los contactos, y los nervios saltaron cuando una enorme caravana militar rusa se abalanzó para rodear Kiev tras el bombardeo letal de áreas civiles en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv.

Ya que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, los futuros del crudo Brent sumaban US$ 3.04, o un 3.1%, a US$ 101.01 el barril. La cifra estaba justo por debajo del máximo de siete años de US$ 105.79 alcanzada después de que Moscú inició su incursión en Ucrania la semana pasada.

