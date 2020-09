El precio del dólar en Perú se elevaba este viernes al inicio de la jornada cambiaria, minutos antes de que debata en el Congreso de la República una moción de vacancia presidencial contra el mandatario Martín Vizcarra por unos audios que lo comprometerían en el caso “Richard Swing”.

A las 9:14 a.m, el tipo de cambio se cotizaba hoy a S/ 3.559 en el mercado interbancario, una subida de 0.40% en comparación con los S/ 3.545 del cierre del jueves, según datos de Bloomberg.

El Congreso de la República debatirá hoy a las 10:00 am. la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra tras la difusión de tres audios que lo involucran en el caso ‘Richard Swing’.

El titular del Parlamento, Manuel Merino, detalló que ese día se debatirá la admisión o no de la moción. De ser aprobada, se sustentará el documento y luego se procederá al debate.

En la víspera, Vizcarra afirmó que los audios difundidos en el Congreso no constituyen causal de vacancia y que si el Parlamento aprueba tal medida, tiene la “conciencia tranquila”.

Asimismo, remarcó que no renunciará al cargo y que cumplirá con su mandato hasta el 28 de julio del 2021. “Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro”, expresó.

El billete verde se convierte en un activo de refugio para los inversionistas en tiempos de incertidumbre política o económica, por lo que se encarece el precio ante un aumento de la demanda.

En el mercado paralelo o informal, el tipo de cambio se cotizaba a S/ 3.560 la venta y S/ 3.530 la compra.