El Perú tiene un alto nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) y el Banco Central de Reserva (BCR) puede seguir interviniendo en el mercado cambiario para disminuir la volatilidad del dólar y calmar las expectativas que la población tiene sobre el tipo de cambio (valor del sol frente al billete verde) y los empresarios, dijo a Correo Ana Reátegui, directora de Programas Ejecutivos de ESAN.

Indicó que el BCR está haciendo un trabajo más allá de lo que le corresponde y logra calmar el movimiento del dólar, pero no es contundente cuando, por otro lado, la desconfianza gana espacio, por lo que muchos dólares que se obtienen por las exportaciones no son repatriados en su totalidad.

“Todos los dólares que podrían entrar por balanza comercial, por más que se registren las ventas, no necesariamente están entrando. Además, se está pagando muchas utilidades que estaban retenidas. Es decir, el dólar saldrá por reparto de utilidades”, comentó.

DESCONFIANZA. Ana Reátegui explicó que hay fondos de inversión que tienen acciones en empresas agroexportadoras, cuyos envíos tienen buena acogida en el mercado internacional, por tanto, tienen buenos ingresos en dólares, “pero frente a la incertidumbre está pasando lo que pasó en el primer Gobierno de Alan García, que no se están repatriando todos los dólares”.

Agregó que el BCR está haciendo un trabajo muy técnico e interviene en el mercado cambiario, tal como lo hizo en otras oportunidades, aunque en esta ocasión es muy fuerte su participación.

“No me queda la menor duda de que si Julio Velarde sale del BCR, no sé qué pasará con el dólar; no es que técnicamente no haya dólares, hay y mucho, es por las expectativas de la gente y de los empresarios; se perdería la confianza”, explicó.