El economista y fundador de Noncash, Omar Azañedo Sayan, afirma que los peruanos no han desarrollado un óptimo comportamiento financiero y mucho menos tienen planificación financiera, en su mayoría no pueden proyectar sus gastos ni sus ingresos mensuales, debido a que viven el día a día y no saben cómo poder empezar con esta cultura.

Según una encuesta publicada por la SBS y el Banco de Desarrollo de América, el 85% de peruanos reconoció que sus ingresos no le alcanzaron para cubrir sus gastos al menos alguna vez en el año. Tuvieron que endeudarse, usar ahorros, recortar gastos, ayudarse de familiares o buscar otro trabajo.

“Un 42% de peruanos no alcanza el nivel de competencia de alfabetización financiera debido a la falta de conocimiento de la población y sobre todo a la deficiente educación en general, donde los chicos no aprenden conceptos básicos de finanzas personales para tomar decisiones acertadas”, detalló Azañedo Sayan.

EDAD ESCOLAR

El economista afirma que hay términos que los peruanos deberían conocer como interés, plazos, créditos, tasas de retorno, proyecciones, de estos aspectos debería existir una cultura general que puede ser instruida desde la época escolar, como en muchos países desarrollados. Así como en la pandemia donde muchos jóvenes se instruyeron usando internet para poder generar ingresos usando las redes sociales o invirtiendo en la bolsa, en cripto o fondos de inversión.

“La educación financiera debería ser una iniciativa obligatoria en los centros educativos del país, tanto públicos como privados, debería ser parte de la currícula para que los estudiantes aprendan finanzas personales y conceptos básicos de economía y negocios”, añadió.

Azañedo Sayan señaló que uno de los problemas más grandes del país es la educación, en muchos casos es un lujo porque tiene que ser privada para poder acceder a más beneficios, debido a que la nacional no es tan buena. Afirma que se requiere una reforma educativa no solo en temas financieros, sino en temas éticos y empresariales, debido a que la corrupción es otro gran problema que se genera por la falta de educación en valores.

“Que país podríamos tener si nuestros jóvenes pudieran acceder a una buena educación que vaya de la mano con la realidad peruana y aprendan desde jóvenes a invertir, a emprender, a prever y planificar y puedan llevar estos conocimientos de la mano con sus estudios universitarios”. recalcó Omar Azañedo Sayan, también presidente de la Cámara de Franquicias del Perù.