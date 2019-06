El 0,02% de abril: ¿Un jalón de orejas para el Gobierno?

Síguenos en Facebook

Queda claro que está en manos del Ejecutivo poner más énfasis a la agenda económica para evitar una mayor desaceleración de la economía peruana. El resultado de abril (0.02%) hizo sonar las campanas de alerta.

Para saber por qué la economía creció poco (casi nada) en abril, Correo conversó con el profesor de Centrum Kurt Burneo; con el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera; y con la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leonie Roca.

Ellos señalan que el Ejecutivo le está dando más peso a la agenda política y que es necesario impulsar la económica.

Inversión pública

El profesor Kurt Burneo considera importante impulsar la inversión pública, que en mayo cayó 14%, tras un alza de 19% de abril.

Según explicó, solo la inversión pública devolverá el ánimo a los privados, cuyas expectativas están en terreno negativo con el ruido político y la poca atención del Gobierno a la agenda económica.

Para ese propósito, Burneo recomendó dinamizar la Reconstrucción con Cambio, considerando que hasta abril solo ejecutó el 12% del presupuesto que se le asignó para el 2019 (S/2300 millones). “Llama la atención que, a pesar de tener un nivel bajo de ejecución, el presidente Vizcarra anuncie un aumento de este presupuesto a S/7 mil millones”, comentó.

Para agilizar los gastos de la reconstrucción, aconsejó al Ejecutivo cambiar las unidades ejecutoras, es decir, que los gobernadores y alcaldes den un paso al costado para que los ministerios se hagan responsables de la ejecución de las obras, porque sus funcionarios sí tienen capacidad de gestión y gasto. “La propuesta molestará a los gobernadores y alcaldes, pero el cambio puede ser temporal; después, pueden retomar sus responsabilidades”, precisó.

Estacional

En tanto, Diego Macera dijo que si bien en el resultado de abril pesó en contra de factores estacionales, como la poca pesca y Semana Santa, es verdad que hay responsabilidad del Ejecutivo y de los gobiernos subnacionales (regionales y locales) en la caída de la inversión pública.

“También hay responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso por no haber logrado construir un clima más amigable para la inversión privada no minera, que lleva tres trimestres seguidos de caída; se ha perdido mucho tiempo, lo que se ha traducido en el crecimiento mediocre del primer trimestre y que difícilmente será mucho mejor en el segundo trimestre del año”, indicó.

Para recuperar ritmo en la economía, recomendó al Ejecutivo poner atención en toda la agenda que le interesa al ciudadano. “Ya tenemos tres años de rencillas políticas que no le hacen bien a nadie”, manifestó.

Ruido político

Leonie Roca, consultada sobre si el ruido político perjudica a la economía, refirió que cualquier Gobierno tiene dos agendas: una política, en la que pueden estar todos los temas como los ruidos políticos y problemas con el Congreso; y otra agenda ejecutiva.

“No quiero opinar sobre la agenda política porque no me toca. Sí creo que, en general, los empresarios cada vez tienen más claro que la agenda política es relevante porque sí genera ruido e inestibalidad; pero la otra agenda, la ejecutiva, del Ejecutivo, genera un poco de preocupación, porque se siente que el ritmo no es el que demanda la gente, que necesita trabajo, más oportunidades. Lo que vemos es que la agenda ejecutiva requiere un mayor énfasis”, precisó.

Sobre si el Gobierno está descuidando la inversión privada, señaló que representa el 80% de la inversión en el país, porque mueve los números. “Hay gran brecha en infraestructura, hay financiamiento disponible para ejecutar, pero falta gestión, gerenciar proyectos”, aseveró.