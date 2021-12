En octubre, el sector construcción cayó 3.1% y se estima que en noviembre y diciembre también tendría resultados negativos, señaló Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

Refirió que, en noviembre, el sector habría caído 1% y en diciembre también se contrae, pero, pese al cuarto trimestre negativo, construcción crecería 35% en el 2021.

Sin embargo, dijo que las expectativas para el 2022 no son favorables porque los ánimos de los empresarios del sector no son tan buenos, tanto que el sector caería en 2022 si el gobierno no aplica medidas urgentes.

“Como está el país, CAPECO estima que, en 2022, el sector crecerá 0.3%, menor al 0.5% proyectado por el Banco Central de Reserva (BCR)”, manifestó.

“Las nuevas inversiones cayeron 3.7% en 2021 por falta de confianza y la subida de los precios de los materiales de construcción, principalmente el acero”, precisó.

Factores. Valdivia explicó que en Perú se mide el PBI de la construcción a partir del consumo de cemento y el avance de la ejecución de las obras públicas.

Indicó que construcción creció en el 2021 por la notable recuperación de la inversión privada y pública, destacando la edificación informal y la recuperación del mercado inmobiliario residencial, lo que se reflejó en la demanda de créditos hipotecarios y en las metas alcanzadas por los programas de vivienda social.

“La obra pública experimentó un significativo avance, pero, sobre todo, por proyectos de idoneidad y sosteniblidad cuestionables como los de Arranca Perú, y a pesar del creciente número de obras detenidas por controversias entre contratistas y contratantes o por casos de corrupción”, refirió.

Agregó que el desempeño del sector también se mide por el comportamiento de la minería, cuya inversión, en el 2021, superó las cifras del 2020, pero, aún no retomó los niveles prepandemia.

La insistencia por impulsar el referendum por una nueva Constitución aleja a los inversionistas en el sector, dijo Valdivia.

