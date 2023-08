Sobre un posible desabastecimiento de alimentos, principalmente perecibles, por problemas originados por el clima, el exministro de Agricultura Milton von Hesse señaló a Correo que en la actualidad, las proyecciones sobre El Niño Costero son que tendrá una intensidad de leve a moderado.

“Obviamente genera algún tipo de afectación a la agricultura, pero lo que se espera no se compara El Niño del 2016 y 2017 , todavía no se tiene ese pronóstico”, precisó.

En ese sentido, no negó que cuando hay abundante agua por las intensas lluvias que provoca El Niño, se afecta algunos cultivos, sobre todo los que están en las márgenes de los ríos y las quebradas o zonas inundables.

“Pero también la abundancia de agua es favorable para cultivos como el arroz y caña de azúcar, sobre todo el primero. Es cierto que algunos perecibles de agroexportación si se verían afectados, pero no tanto por el agua sino por el clima. Perú es un país muy diversificado porque si se cae la producción de papa en la costa se complementa con la papa de la sierra o viceversa”, recalcó.

Respecto de la presencia de una sequía, recordó que en el 2023 estamos saliendo de un período de sequía del 2022, que fue muy fuerte, como hace 50 años, “por tanto, los reservorios están por debajo del nivel del que deberían estar”.

Pero, según manifestó, aún nadie puede señalar que el El Niño que se avecina generará otra sequía.

“La sequía no acompaña a todos los Niños, el último (2017) no vino con sequía, el del 1997 sí, pero moderada. Si El Niño viene con sequía, entonces tendremos un 2024 más complicado, pero no veo en este momento razones para alarmarse”, comentó.

En la actualidad, no existen elementos que indiquen que estamos en una emergencia hídrica, tal como se dice en las últimas semanas, recalcó.





Acciones. En ese sentido, Von Hesse recomendó que Sedapal “no relajarse y si quiere tener más agua , debe ser más eficiente y disminuir sus pérdidas operativas y comerciales”.

Al respecto, Apoyo & Asociados, en su Reporte de Clasificación (noviembre 2022) de la empresa, señala que, según el plan estratégico del Gobierno, Sedapal no tiene ingresos suficientes para asumir directamente todos los proyectos requeridos para elevar el nivel de cobertura de su servicio de agua potable al 100%.

Hace hincapié que, por la relevancia del servicio que presta Sedapal a la población (de Lima Metropolitana), existe un interés material del Estado en que las obras se realicen, destacando que en fechas anteriores, el Estado realizaba transferencias directas de fondos.

“Sin embargo, con el objeto de agilizar los procesos de ejecución de obras, en el 2017 el Gobierno decidió que el Ministerio de Vivienda tome una posición más activa y asuma directamente responsabilidades en la ejecución de los proyectos destinados a elevar los niveles de cobertura del servicio de agua potable; parte importante de las inversiones requeridas será ejecutada directamente por el Ministerio de Vivienda a través del Programa Agua Segura”, indicó.

Además, Von Hesse precisó que el no estar en un momento de emergencia hídrica no implica no poner atención y preocuparse por el clima.

“Hay que estar alertas siempre cuando se pronostica una variación del clima por la probable presencia de El Niño Costero, hay que tomar acciones para mitigar sus efectos, hasta donde se puede, pero de allí a decir que estamos en emergencia en este momento no veo elementos. Me llama la atención que acto seguido se empiece hablar que se necesita plata para hacer tal obra”, comentó.

Apoyo & Asociados indica que Sedapal es altamente dependiente de los objetivos de política del Gobierno, por lo que la continuidad en la gestión y mejora de su desempeño se ve ocasionalmente afectada por factores políticos externos.