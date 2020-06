El coronavirus está dejando sin capital de trabajo a millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tienen dificultades para acceder a un crédito formal. En este sentido, Kenneth Bengtsson, presidente ejecutivo de Efact, explicó que una opción más rápida para obtener dinero (liquidez) es el factoring, herramienta financiera que se aplica en Perú.

Según EDUCA, portal de educación financiera, el factoring es una alternativa de financiamiento que se orienta a pequeñas y medianas empresas (pymes), principalmente. “Consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas operaciones se refiere, aunque con un descuento”, precisó.

Bengtsson dijo que existe un gran potencial de crecimiento del factoring como alternativa para obtener liquidez inmediata en medio de la crisis sanitaria.

Explicó que ese crecimiento tendrá una mayor expansión por cinco ventajas puntuales:

Rápida respuesta. Los plazos de respuesta de las empresas de factoring (las que reciben las facturas), a posibles clientes, son de 24 horas, característica que hace atractivo a este mecanismo de cara a las empresas que tienen urgencia de liquidez. Además, se debe solicitar la conversión de la factura comercial a negociable, operación que demora un máximo de 7 días. Luego, se obtiene el dinero, de inmediato.

Riesgo crediticio. No siempre se evalúa el riesgo crediticio del que traspasa su factura; no se considera si está en infocorp, o mantenga deudas con terceros. La mayoría de empresas de factoring no evalúa a quien solicita el crédito, sino a la compañía que pagará (el deudor) la factura electrónica. Es más, negociar un comprobante que se dirige a una gran empresa, facilita la obtención de una mejor tasa.

Pocos requisitos. Las empresas que solicitan créditos con bancos están acostumbradas a presentar estados financieros, garantías e incluso, en algunos casos, hasta referencias de los clientes. Las operaciones de factoring solo precisan cuatro documentos: RUC de la compañía, la vigencia de poder, copia del representante legal y el número de cuenta bancaria donde será depositado el dinero.

Gestión de cobros. Esa herramienta representa un ahorro porque la gestión de cobros es desarrollada íntegramente por las empresas de factoring y no por la compañía que vende la factura, sin importar que los plazos de pago superen los 120 días.

Trámites digitales. A diferencia de otros procesos para solicitar créditos, en los que las gestiones se realizan de forma presencial, en el caso del factoring no existe la necesidad de acercarse a ninguna agencia para solicitar un crédito y obtener liquidez inmediata. Acceder a factoring es posible a través de una plataforma 100% digital, como la de Efact.

Atractivo

Acceder a esta de financiamiento no exige que quien “vende” sus facturas esté o no en una central de riesgo.