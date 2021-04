La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Violeta Bermúdez, anunció que el Gobierno no observará la norma del Congreso que propone el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), lo que implica que promulgará la ley, la misma que sería publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Según el profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, la liberación del 100% de las CTS implicará el retiro de aproximadamente S/20 mil millones, considerando que serán 4 millones de trabajadores los que tienen la posibilidad de apelar a este ahorro creado como un seguro de desempleo.

El principal considerando de la norma del Congreso es que busca cubrir necesidades económicas generadas por la pandemia.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, dijo la semana pasada que la propuesta de su despacho es observar la norma de retiro de la CTS y la de los fondos de las AFP por considerar que son inconstitucionales.

A FAVOR

Al respecto, el laboralista Percy Alache señaló que la decisión se justifica en el contexto de una agresiva pandemia, pues servirá para que las personas “cuenten con una mayor solvencia dado el alto nivel de desempleo que hay”,

No obstante, dijo, se trata de una norma con un reducido impacto en la economía de los trabajadores por cuanto “solo aplica al sector formal y a los trabajadores de empresas pequeñas, medianas y grandes. No aplica a los trabajadores de las microempresas, las cuales no tienen CTS”.Añadió que el impacto de la media será relativo porque muchos trabajadores han estado en suspensión perfecta desde el año pasado y han retirado sus CTS, “con lo cual sus fondos son muy escasos”.

“No es una norma que tenga un impacto masivo”, aseveró.

El experto desaconsejó a las personas que retiren la totalidad de sus fondos.

