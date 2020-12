A pesar de los conflictos sociales de los últimos días, el Perú muestra una rápida recuperación económica que lo llevará a tener un rebote de dos dígitos en el 2021, señaló Elmer Cuba, economista de Macroconsult. En diálogo con Correo, dijo que es tarea del próximo gobierno incrementar los ingresos para evitar seguir acumulando deuda.

¿Qué implica la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria?

El tema de fondo es que hay abuso de las services, que violan la ley. Esto se combate con una mejor intervención de la Sunafil, no cambiando la ley, que hizo posible un boom agroexportador y que el empleo mejore. Hoy, el salario promedio en el sector agroexportador es de entre S/1500 y S/1600, superior al sueldo mínimo, tiene toda la formalidad, todos los derechos laborales. Se ha pintado una historia maligna sobre una ley que tiene todos los derechos incluidos en los salarios. La informalidad en fundos grandes es muy baja porque la Sunafil está allí. Los compradores extranjeros exigen respeto a las leyes laborales, que no haya trabajo infantil ni explotación. La derogación de la ley no implicará cambios en los salarios.

¿Cree que el Congreso toma medidas con efectos de corto plazo?

Claro, hay miopía, pero esta no es gratuita y tiene que ver con las reglas. Como no hay reelección, no hay interés de hacer un buen desempeño y se vuelven más cortoplacistas.

¿Está de acuerdo que haya reelección de gobernadores y alcaldes?

Estoy a favor de la reelección de congresistas, gobernadores y alcaldes, tantas veces como sea posible. Es antidemocrático cortar la carrera de quien desea reelegirse.

¿Es pertinente agregar a última hora 142 proyectos de inversión en el Presupuesto 2021?

Que estén en el Presupuesto no significa que se ejecuten. Además, confío en la capacidad técnica del MEF, que ha sido muy cuidadoso en este caso.

¿Cómo mejorar la recaudación para no agrandar el déficit fiscal?

Los déficit fiscales de los 70 y 80 eran exceso de gastos populistas y, finalmente, eran inflacionarios. No se pudo pagar. El déficit del 2020 es alto, pero no por exceso de gasto sino por una caída fuerte de los ingresos tributarios, que se han derretido por la recesión económica inducida por el Gobierno desde el 15 de marzo. La recaudación del IGV y del Impuesto a la Renta también cayeron. La cuarta parte del incremento del déficit se debe a la caída de los ingresos, no por exceso de gastos. Se espera un rebote de dos dígitos, de la economía, en el 2021, por tanto, subirá la recaudación.

¿Cómo hacerlo?

Primero, asegurar la reactivación para que rebote la economía, reboten los ingresos y que el déficit caiga a la mitad, de 8% a 4% del PBI. Se pueden eliminar miles de gastos chiquitos o gastos superfluos, en todos los niveles de Gobierno y evitar seguir endeudando al país. Segundo, también hay que luchar contra la evasión del IGV y el Impuesto a la Renta (IR).

La evasión del IGV es cerca del 30% y del IR es 50%. Hay espacio para luchar contra la evasión, controlando mejor el gasto se rebota el déficit fiscal, que quizá caiga a 2% en el 2022. Este ya es trabajo del próximo Gobierno. Hay que dejar de hacer gastos innecesarios para que haya una mejor recaudación y se puedan mejorar los salarios de profesores y médicos. Nunca hay que subir sueldos con deudas.

No se descarta la segunda ola de contagios del Covid-19, ¿qué recomienda para reducir su impacto?

Tras el fracaso del segundo trimestre, con una alta de recesión y un gran número de fallecidos, se entiende que en Perú ya paró, pero no podemos bajar la guardia, debemos seguir cuidándonos, sobre todo en las fiestas de fin de año, en el verano, hasta tener la vacuna. Ya hemos pagado la factura, ya pasamos la parte más dura, solo esperemos la vacuna.

Elmer Cuba

Economista de Macroconsult. Máster en Economía por la PUCCH. Fue consultor de organismos multilaterales. Fue funcionario en organismos reguladores. Director independiente en diversas compañías. Director del Banco Central de Reserva.