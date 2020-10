Con la reactivación de la economía, las empresas familiares empiezan a recuperarse. De acuerdo a Paul Romero, vicepresidente de la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF), entre sus asociadas, al menos el 60% tuvo que parar total o parcialmente. Sin embargo, a la fecha, la mayoría está saliendo a flote apoyándose en recursos propios y préstamos estatales.

“El 50% de nuestros socios aplicaron a Reactiva y el otro 50% de alguna manera está pasando esta situación sin recurrir al crédito del Estado. Mientras la mitad de las empresas familiares se han visto afectadas, la otra mitad no tanto. No obstante, las empresas que están en sectores álgidos, todavía no se recuperan el 100%”, explicó.

PANORAMA

El representante de AEF consideró que el impacto final de la crisis recién podrá verse dentro de dos años, cuando las empresas hayan terminado de pagar sus créditos. Hasta entonces, aconsejó revisar los fundamentos de la empresa y diseñar estrategias nuevas.

“Hay que repensar la estrategia para voltear a un frente que se esté desempeñando mejor. El siguiente elemento es la situación financiera. Las empresas que tenían caja están afrontando mejor esta situación, las que trabajaban con más deuda no tanto”, observó.

A propósito del VII Congreso de Familias Empresarias, que se realizará de forma virtual el próximo martes 27 de octubre, comentó que es importante escuchar a los especialistas y mejorar la organización interna para evitar sumarle a la crisis un conflicto familiar.

“De nuestros socios, el 21% son de primera generación porque el fundador aún está en control de la empresa, pero el 54% está en manos de la segunda generación y el 25% está en tercera generación. Con la asociación, queremos transmitir esas experiencias”, comentó.

Romero mencionó que la mayoría de las empresas familiares en el país son pequeñas y microempresas gestionadas por el fundador o sus hijos, la segunda generación, y existen aproximadamente 1 millón 800 mil unidades. Representan el 80% de las empresas del país, el 40% del PBI y el 70% del empleo total.