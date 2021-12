Este 2021, alrededor del 50% de las empresas han apostado por la migración a la nube como una herramienta fundamental para llevar a cabo la transformación digital en sus negocios.

El caso del rubro de la música no ha sido la excepción. Sin embargo, a pesar de utilizar soluciones muy conocidas, estas no logran estar muy bien posicionadas y los usuarios no aprovechan todas las características y gamas de posibilidades que pueden alcanzar con ellas.

En Perú, el papel de esta tecnología en el entorno empresarial es casi ya imprescindible para un gran número de negocios que se están reactivando y que confían en esta herramienta para hacer de sus procesos de gestión de datos algo más sencillo y sobre todo rentable para el conjunto de la organización.

IBM Perú decidió posicionar sus servicios de cloud entre sus partners de negocio para destacar todas sus ventajas empresariales e incrementar su usabilidad en compañías peruanas. Para ello, junto con la agencia MarketLogic, lograron identificar una oportunidad para comunicarlo.

A través del programa IBM Cloud Rocks, las compañías peruanas pudieron mejorar sus conocimientos y habilidades para el desarrollo de una solución innovadora y que se conviertan en las marcas más destacadas del mercado. En cada etapa del programa se buscó relacionar los atributos de la nube de la música y hacer que forme parte de su día a día, según la referida agencia de marketing.

Según la compañía tecnológica, se logró un 86% de participación activa de los partners de negocio y se seleccionaron 14 para que, junto con el IBM Client Center, puedan seguir desarrollando y/o actualizando sus proyectos innovadores.

IBM asegura que el programa logró inspirar a decenas de empresas a usar y aprovechar los beneficios de la nube para crear los próximos hits tecnológicos del mercado.

