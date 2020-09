Los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G) consisten en un concurso público donde se elige a un gobierno internacional con experiencia comprobada en un rubro determinado para que preste asistencia técnica en la ejecución de una obra que implique ingeniería compleja.

En junio pasado se suscribió un convenio con el Reino Unido para ejecutar la Reconstrucción del Norte, y con Francia para el Hospital Lorena del Cusco. También se anunció la suscripción de contratos bajo esta modalidad en el caso de la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, la Carretera Central y la ampliación de la Av. Santa Rosa.

Leonie Roca, presidenta de AFIN, señaló que los proyectos de inversión pública, en servicios públicos, se deben hacer a través de las Asociaciones Público Privadas (APP) y no de obra pública. “La APP garantiza la entrega de un servicio determinado con un estándar de calidad y prestación de servicio determinado”.

Sin embargo, Roca añadió que al haber tantos retrasos en los últimos años en sacar adelante los proyectos APP, y frente a la imposibilidad de avanzar con la ley de contratación de obra pública, se está optando por replicar el mecanismo que se usó en los Juegos Panamericanos y que fue bastante exitoso.

La recomendación de AFIN es que los proyectos de G2G no terminen con la construcción de la infraestructura, sino que incluso vaya a la entrega de la operación y mantenimiento, para que efectivamente se preste el servicio. Asimismo, que los procesos se sigan manejando con total transparencia, y con información pública con los criterios de por qué se acoge a tal o cual gobierno.

¿En qué casos amerita hacer un acuerdo de este tipo? Para Roca, hay obras como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, para las que no tenemos suficiente capacidad técnica para llevar inversiones de esta envergadura. Entonces, hace mucho sentido recurrir en este caso a la experiencia de países con más trayectoria.

“El punto es que este mecanismo se está usando ahora para obras que pudieron ser resueltas localmente, como una clínica, un hospital, colegios, que son muchas de las obras de la Reconstrucción del Norte. Sorprendentemente, la Av. Santa Rosa que es una obra chica, no entiendo por qué esta entre estos anuncios”, refirió la directiva.

En la misma línea, Zita Aguilera, profesora de los Programas en Derecho Corporativo de ESAN, indicó que la modalidad de G2G debería orientarse a proyectos de gran complejidad, cuyas particularidades a nivel de características ameriten recurrir a otro país por su experiencia.

Añadió que no debería usarse para, por ejemplo, proyectos de infraestructura vial que es algo que Perú viene ejecutando hace años. “Es distinto pensar en el G2G para proyectos complejos como las Líneas 3 y 4, en las que sí es relevante contar con la experiencia de otros países. Pero no debería ser de uso frecuente para infraestructura doméstica”, dijo Aguilera.

CAMBIO DE REGLAS

La titular de AFIN reconoció que se debe hacer una mejora en la normativa peruana, teniendo en cuenta que estos sistemas de G2G deben ser temporales.

“Tenemos una ley de contratación pública que es un desastre, recurrir al G2G en el mediano plazo para algunos temas prioritarios o muy complejos, parece muy sensato. Pero en paralelo no podemos descuidar y empezar a trabajar en revisar nuestra ley”, puntualizó Roca.

En la misma línea, Aguilera precisó que se deben incorporar en la normativa peruana herramientas como los modelos de contratos NEC, con metodologías para tener un control en tiempo real de cómo se va estructurando el proyecto.

¿MAYOR CONTROL?

Con respecto a las declaraciones del titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, que pidió mayores regulaciones para los acuerdos Gobierno a Gobierno, Leonie Roca se mostró sorprendida porque ya existe un marco legal para que la Contraloría actúe.

No solo existe, manifestó, sino que ellos mismos resaltaron lo positiva que fue la experiencia de control en los Juegos Panamericanos. “Como dice un dicho: Si no está roto, para qué lo arreglas'. El drama de este país es que nos llenamos de normas que después no podemos interpretar ni cumplir”, apuntó.