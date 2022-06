¿Idiosincrasia o idiosincracia? ¿Sabes cómo se escribe de manera correcta? Esa y otras palabras figuran en la lista de las que tienen más errores a la hora escribir, de acuerdo con estudio. A continuación, te mencionaremos cuáles son.

Las personas tienen dudas al momento de escribir, pero nunca está de más consultar en la Real Academia Española (RAE) sobre cómo se escribe una palabra de manera correcta. Así despejamos las dudas, aprendemos y evitamos papelones.

A continuación, te daremos una lista elaborada por la empresa Cuadernos Rubio con base a una recopilación con los errores más frecuentes al escribir en España.

¿EN QUÉ PALABRAS LA GENTE SE EQUIVOCA MÁS A LA HORA DE ESCRIBIR?

Las diez palabras que suelen ser escritas de manera incorrecta.

1. Idiosincrasia

Según la RAE, idiosincrasia significa: “Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad”. En muchas ocasiones nos podemos encontrar el término “idiosincracia”, sin embargo, se trata de una incorreción, puesto que la única forma correcta es “idiosincrasia”.

2. Acérrimo

La RAE define acérrimo a una persona “muy fuerte, vigorosa o tenaz”, así como “intransigente, fanático, extremado”. Es un error común escribirlo “aférrimo”, pero ese término no existe.

3. Prever

La RAE indica que “prever” es “ver con anticipación”; “conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder”; “disponer o preparar medios contra futuras contingencias”. La gente muchas veces escribe “preveer”, pero en la RAE esa palabra no existe.

4. Convalecencia

La RAE menciona que “convalecencia” es el “estado del convaleciente”. “Convalecer” significa “recobrar las fuerzas perdidas por una enfermedad”. La única forma correcta es “convalencia” y no “convalescencia”, un error recurrente.

5. Surrealista

Surrealista se define como “perteneciente o relativo al surrealismo”; “Seguidor del surrealismo” e “irracional o absurdo”. La palabra “subrrealista”, otro error común, no está en el diccionario de la RAE. No va.

6. Beneficencia

La RAE define “beneficencia” como “acción y efecto de hacer el bien a los demás” así como “conjunto de instituciones y servicios de ayuda a los necesitados”. Para los que duden sobre cómo se escribe: siempre “beneficencia” y no “beneficiencia”.

7. Vicisitud

Vicisitud significa “orden sucesivo o alternativo de algo”, así como “inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos”. En muchas ocasiones nos encontramos el término “visicitud” por la confusión de sílabas, sin embargo, la única forma aceptada por la RAE es “vicisitud”.

8. Sucinto

Sucinto significa “breve, compendioso” y “recogido o ceñido por abajo”. El término “suscinto” no existe para la RAE.

9. Escéptico

“Escéptico” se dice que es aquel que “que profesa el escepticismo” o aquel “que no cree o afecta no creer”. Importante tener en cuenta que se escribe con “s” y no con “x”, es decir, “excéptico” es un término erróneo.

10. Fidedigno

“Fidedigno” se utiliza para aquello que es “digno de fe y crédito”. Muchas personas pueden creer que la forma correcta es “fideligno”, pero esa palabra no existe en la RAE.