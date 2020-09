Pese a la complicada coyuntura económica del país por el COVID-19, el precio promedio de venta de viviendas en Lima Metropolitana no ha sufrido cambios, manteniendo incluso un nivel flat durante el segundo trimestre de este año.

No obstante, la renta sí ha registrado variaciones hacia la baja, entre 7% y 9%, en comparación a abril-junio del 2019, refiere Santiago Alomoto, gerente comercial de Properati, debido al resultado del análisis comparativo de la evolución del ticket promedio online del m² realizado por el portal digital de compra y alquiler de inmuebles en Latinoamérica.

Este estudio -que evalúa la situación inmobiliaria en Lima top, moderna y centro- revela que Pueblo Libre fue el que sufrió la caída más estrepitosa en el precio de alquiler (19%), al pasar de US$ 788 a US$ 641 mensual. El ejecutivo comenta que este comportamiento se relaciona a la gran oferta para el alquiler que existe en el distrito respecto a la demanda.

En la lista siguen Cercado de Lima, Comas y San Juan de Lurigancho con -10% en promedio. Las rentas mensuales fluctúan los US$ 792, US$ 387 y US$447, respectivamente. Alomoto destaca que la alta tasa de contagio en estos últimos dos distritos puede haber influido en este retroceso.

El quinto lugar lo ocupa Lince (-6,9%) y detrás vienen Barranco (-6,3%), Santiago de Surco (-5,5%), Miraflores (-4,6%), Los Olivos (-4,4%), San Miguel (-3,2%), Surquillo (-2,9%) y San Isidro (1%).

Pero, también hay zonas de la capital cuyos alquileres se elevaron ya sea por su atractivo para vivir como la menor y selecta oferta. Este es el caso de Chorrillos donde la renta pasó de US$ 671 a US$ 747 (11%); Magdalena del Mar (8,6%) donde ahora la mensualidad promedio es de US$ 1.019; Ate (8,4%); Breña (6,3%) y Jesús María (6%), entre los principales.

VENTA DE VIVIENDAS

En el caso de la venta de viviendas, también se mostraron alzas de precio. San Martín de Porres (10,6%), Miraflores (7,3%), San Miguel (6,7%), Villa María del Triunfo (6,4%) y San Bartolo (6,1%) lideran el top 5.

Así, en la comuna miraflorina, por ejemplo, el precio promedio por m2 oscila ahora los US$ 2.476; mientras que en el segundo trimestre del 2019 costaba US$ 2.307.

Santiago Alomoto indica que estas zonas siguen siendo muy atractivas para vivir, especialmente en Miraflores, San Miguel y Jesús María. Esta última, sostiene, es muy estratégica porque está cerca de centros educativos, lo cual le da una valoración importante en el tiempo; mientras que la salida al mar que tiene San Miguel le genera mucha plusvalía.

“El 65% de los proyectos en Lima están en plano y muchas de las obras de construcción ya se empezaron a reactivar”, asevera.

Contrariamente, Ancón (15%), Lurigancho (13,5%), Villa El Salvador (12,7%), Lurín (8,9%) y Carabayllo (8,8%) fueron los distritos donde el precio de venta se redujo más de abril a junio de 2020 respecto a los mismos meses del año pasado.