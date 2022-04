La exportación de calzado y sus partes sumó US$ 2.5 millones en el primer bimestre del año, reflejando un crecimiento de 21.8% respecto al mismo periodo de 2021, por la mayor demanda de Estados Unidos, reportó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Indicó que Perú envió al exterior sandalias para damas, caballeros, niñas y niños (de cuero y cuero sintético); zapatos de cuero y cuero sintético; con aplicación artesanal; botas industriales de caucho con la punta de metal y otros (suelas y tacones).

El gigante norteamericano (US$ 913,944) incrementó sus pedidos en 155.5%, concentrando el 36% del total. Le siguió Chile (US$ 647,040) con un aumento de 26.5% y Cuba (US$ 414,510) con una importante variación positiva de 925.5%. Completan los diez primeros Ecuador, Bolivia, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Alemania y México.

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), en 2021 estos despachos alcanzaron los US$ 19.8 millones, 43.6% más respecto al 2020, aunque si se compara con el 2019 (US$ 20.4 millones), se observa una caída de -2.9%.

Las partidas líderes fueron calzados de cuero con el 42.7% del total (US$ 8.5 millones), seguido por los de caucho o plástico (28.3%) y los de material textil (25.6%). En tanto las partes de calzado ascendieron a US$ 657,000, destacando principalmente las suelas y tacones.

El año pasado, 285 empresas exportaron a 45 países. El número de compañías se incrementó en 61 respecto al año anterior; sin embargo, se observó una caída en el número de mercados (-2).

América del Sur fue el principal destino de estos productos con el 57.5% del total, seguido de América del Norte (24.2%) y Centroamérica (8.8%), que a su vez fue la más dinámica al presentar un crecimiento de 127.4% respecto al 2020. Por otro lado, las ventas a Asia se contrajeron en 21.9%.

Por países

De acuerdo al gremio empresarial, resaltaron Chile (US$ 7.6 millones), EE.UU. (US$ 3.8 millones) y Bolivia (US$ 1.8 millones). Entre los mercados con compras mayores a US$ 1 millón, Panamá fue el de mejor desempeño (192.1%); seguido de Chile (70.2%) y Bolivia (36.6%).

Respecto a las importaciones en el 2021, estas sumaron US$ 474.5 millones, lo que representó un aumento de 35.4% en comparación al 2020, pero una caída de 4% frente al 2019.

La principal región proveedora de calzados y sus partes fue Asia con US$ 420.9 millones (88.7% del total), seguido de América del Sur (10.1% del total).

Mercado mundial

Para CIEN-ADEX, en el 2020 el mercado mundial de calzados y sus partes ascendió a US$ 124,453 millones, registrando un retroceso de 14% en relación al 2019. EE.UU. fue el principal comprador mundial concentrando el 17.3% del total (US$ 21,504 millones), seguido de Alemania (9.6%) y Francia (6%).

Sobre los países proveedores, China lideró el ranking acumulando el 29.9% del total, equivalente a US$ 38,115 millones, cifra -20.3% respecto al 2019. Le siguió Vietnam con una representación del 13.5% (US$ 17,254 millones), seguido de Italia con el 8.3% (US$ 10,600 millones).

En el 2020 Perú se posicionó en el puesto 79 dentro de los proveedores globales de calzados y sus partes, y en el décimo lugar en América Latina.

