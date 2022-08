Las exportaciones agrarias peruanas sumaron alrededor de US$ 4,039 millones en el primer semestre de 2022, registrando un alza de 20.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Indicó que Estados Unidos se mantiene como el mercado líder al concentrar el 31.3% del total. Este país demandó principalmente uvas frescas (US$ 297.1 millones), paltas (US$ 115.4 millones), café (US$ 101.4 millones), arándanos rojos (US$ 86.3 millones), espárragos frescos (US$ 78.7 millones) y mangos frescos (US$ 52.4 millones).

En el top 10 se observaron dos partidas que cerraron en rojo: los espárragos frescos (-9.5%) y los mangos frescos (-17.9%); y otras dos con crecimientos de tres dígitos: el café (298.4%) y los arándanos (103.6%).

Valor agregado

Las exportaciones agroindustriales no tradicionales del Perú al mundo fueron las más destacadas al alcanzar los US$ 3,579 millones entre enero y junio de 2022, una variación de 11.2% y una representación de 88.6% del total.

La oferta fue de uvas frescas (US$ 595.4 millones) con un crecimiento de 17.2%, seguida de las paltas con US$ 518.4 millones (-16.2%) y mangos frescos o secos con US$ 207.5 millones (-9.1%).

EE.UU. lideró el ranking con US$ 1,162 millones, un alza de 25.6% y una participación de 32.4%. En el segundo lugar se ubicó Países Bajos (US$ 554 millones) con una disminución de -2.1%, seguido de España, Ecuador, Chile, China, México, Reino Unido, Hong Kong y Canadá.

Sector tradicional

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos agrarios tradicionales (del Perú al mundo) sumaron US$ 459.7 millones, logrando un crecimiento de 252.8% y una participación de 11.4% del total.

Su partida líder fue el café (US$ 434.9 millones) con una representación de 94.6% y un incremento de 331.8%. El segundo y tercer puesto lo ocuparon demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y la melaza de caña, respectivamente.

EE.UU. con US$ 102.3 millones se posicionó en el primer lugar con un aumento de 287.4% y una concentración de 22.2%. Asimismo, resaltaron en el top cinco Alemania (US$ 98 millones), Bélgica (US$ 47 millones), Colombia y Suecia.

