En el primer bimestre del 2022, las exportaciones sumaron US$ 8,864 millones, un leve crecimiento de 2.5% respecto al mismo periodo del año pasado, principalmente por el mayor impulso de la oferta no tradicional, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Pese a que el monto alcanzado es el máximo histórico del periodo analizado, solo seis de 14 subsectores lograron sus mejores números durante los 2 primeros meses del año: agro primario, agroindustria, químico, pesca para consumo humano directo, siderometalurgia y minería no metálica, se detalló el reporte de exportaciones.

Por sectores

La tasa de crecimiento de 2.5% en el primer bimestre del año se debe a la contracción de 5.3% de los despachos tradicionales (US$ 5,890 millones). La minería, con cerca de US$ 4,309 millones, presentó una caída de 17.1%, por una fuerte reducción del cobre de 25.9% debido a los problemas en los centros y corredores mineros, mientras la pesca con US$ 425.9 millones se redujo en 19.3% por los menores envíos de harina de pescado.

Los hidrocarburos, con US$ 896.1 millones, obtuvieron una importante variación positiva de 102.2% y la agricultura tradicional, gracias a sus US$ 259.9 millones, fue el subsector más dinámico al registrar una evolución de 362.5%, fundamentalmente por el café sin descafeinar.

Por su parte, los envíos con valor agregado (US$ 2,974 millones) mostraron un alza de 22.6%, con desempeños positivos en todos sus rubros. La agroindustria, con US$ 1,477 millones y una evolución de 15.4%, lidera el segmento no tradicional, con un notable desempeño de las uvas frescas (19.7%), que obtuvieron un récord de US$ 577 millones.

El químico (US$ 332.9 millones) se incrementó en 31.9%, la pesca y acuicultura (US$ 287,711 millones) en 26%, la siderometalurgia (US$ 276.1 millones) en 36.8%, prendas de vestir (US$ 204 millones) en 33.5% y la minería no metálica (US$ 133.3 millones) en 34.5%.

De la misma forma, la metalmecánica con US$ 90.7 millones aumentó en 23.1%, el textil con US$ 81.5 millones creció en 28.7%, maderas con US$ 22.3 millones se incrementó en 34.8% y ‘varios’ con US$ 67.6 millones subió en 19.8%.

Mercados

China y EE.UU. encabezaron el ranking al concentrar el 44.1% del total de exportaciones. El gigante asiático, con US$ 2,475 millones, se contrajo 24.5%, por la menor demanda de cobre. El CIEN-ADEX advirtió que ese destino retrocedió en febrero por quinto mes consecutivo justamente por los menores despachos de ese mineral.

En el caso de las exportaciones hacia EE.UU., con US$ 1,437 millones, estas crecieron 39.9%. El producto más destacado fue la uva (US$ 288.8 millones) y el más dinámica fue el cobre refinado con un incremento de 362.1%.

Otros destinos fueron India (US$ 463.1 millones), Corea del Sur (US$ 411.3 millones), Japón (US$ 411.2 millones), Canadá (US$ 364.7 millones), Reino Unido (US$ 339.66 millones), Suiza (US$ 317.3 millones), Países Bajos (US$ 251.9 millones) y Chile (US$ 242.4 millones).

No obstante, el reporte del CIEN-ADEX detalló de un descenso de productos exportados, de 2,597 en el primer bimestre del 2021 a 2,550 en el mismo periodo de este año; y de mercados, que bajó de 140 a 132.

