El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el comercio exterior de bienes de Perú superó los US$ 8,300 millones en el primer mes del año, creciendo más de 9% frente al año 2021, gracias a la mayor exportación de bienes no tradicionales (+16.3%) e importación (+28.8%).

La exportación de bienes no tradicionales ascendió a US$ 1,500 millones, destacando los mayores envíos de bienes textiles (+39.7%), metalúrgicos (+32.8%), pesqueros (+28.1%), químicos (+20.6%) agropecuarios (+8.6%), entre otros.

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, reafirmó que el sector seguirá apoyando de forma descentralizada para aumentar los envíos peruanos, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y asociaciones de productores, para que así los beneficios de la exportación alcancen a más peruanos y peruanas.

“Venimos trabajando de forma coordinada con todas las regiones, a través de las Dircetur, para fortalecer las capacidades de las empresas, y así darles las herramientas necesarias para que sigan aprovechando la demanda de productos peruanos en el exterior, reconocidos por su valor agregado y calidad”, sostuvo el titular del Sector.

Cabe resaltar que la exportación de bienes tradicionales, según información de la Sunat, totalizó US$ 2,696 millones en enero del 2022, una disminución de 12.9% frente al registro de enero del 2021. Esta aparente reducción obedece a que aún hay operaciones en proceso de regularización, principalmente exportaciones mineras, que posteriormente generarían un aumento del valor exportado reportado para enero.

Desempeño por principales sectores de exportación

La exportación agropecuaria, tradicional y no tradicional creció 21.1% en enero, sumando envíos por US$ 942 millones. Esto se explica por el fuerte aumento de la venta de café (+321.6%) y frutas (+12%). De esta forma, destacan los envíos de uvas (+8.8%), arándanos (+91.5%), paltas (+2.2%) y cítricos (+15.9%).

Por otro lado, la exportación pesquera, tradicional y no tradicional creció 7.9% en enero, para alcanzar un total de US$ 323 millones, debido a la mayor venta de bienes no tradicionales (+28.1%), principalmente, pescado congelado (+92,6%), conchas de abanico (+87.8%), y langostinos (+30%).

La exportación de textil/confecciones continuó su crecimiento en el 2022, con un alza de 39.7% frente al mismo mes del 2021. En este sector, destacan los productos de algodón (+43.7%), como t-shirts, camisas, pantalón, y vestidos; y otros productos textiles (+58%).

Asimismo, continuaron creciendo en enero las exportaciones de vidrio (+58.2%/US$ 9 millones), minería no metálica (+34.6%/US$ 45 millones), metalúrgicas (+32.8%/US$ 107 millones), forestal (+30%/US$ 9 millones), siderúrgicas (+26.1%/US$ 19 millones), joyería (+22%/US$ 10 millones) y químico (+20.6%/US$ 158 millones).

Importaciones

Por el lado de la importación, el crecimiento de 28.8% registrado en enero del 2022 respondió, principalmente, al aumento de los precios de los combustibles. Así, en dicho mes, la importación peruana de combustibles y lubricantes (13% de la importación total) creció 66% respecto al año pasado.

Junto al aumento del gasto en combustibles, se tuvo un fuerte aumento en la importación de insumos para la fertilización de los campos agrícolas (+118%), así como la importación de trigo (+80.7%). Igualmente, se presenta un aumento de importación de materias primas para la industria textil (+58.6%), principalmente, algodón.

VIDEO RECOMENDADO

El Ejecutivo eliminó las restricciones para todos los negocios y habilitará aforos al 100% de acuerdo al Decreto Supremo 016-2022-PCM. Conoce todos los detalles en este video.