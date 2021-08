Los despachos de uva al exterior sumaron US$ 521 millones 792 mil en el primer semestre del año, experimentando una variación positiva de 29.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$ 403 millones 207 mil), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Estados Unidos, con US$ 240 millones 635 mil, lideró los pedidos y concentró el 46% del total. Completaron el top cinco Hong Kong (US$ 80 millones 603 mil), Países Bajos (US$ 56 millones 148 mil), México (US$ 23 millones 555 mil) y China (US$ 21 millones 749 mil). Todos ellos incrementaron su demanda.

De acuerdo a la coordinadora de Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Lizbeth Pumasunco Rivera, este producto, líder de las agroexportaciones peruanas, se caracteriza por su calidad, sabor y buen precio, por lo que recomendó identificar más compradores, participar en ruedas de negocio y ferias internacionales como la Expoalimentaria, y fortalecer a los integrantes de la cadena productiva.

“Gracias a los acuerdos comerciales suscritos y el trabajo de los empresarios y Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), la uva accedió a más mercados y fue así que en el 2020 Perú se posicionó como el segundo exportador mundial, después de China”, comentó.

Efectivamente, según un informe del CIEN-ADEX, el año pasado la nación asiática exportó esa fruta por US$ 1,212 millones 700 mil, logrando una participación del 13.6% y un alza de 22.8%, mientras que Perú lo hizo por US$ 991 millones 100 mil, representando el 11.1% y experimentando un incremento de 22.1%.

En tercer lugar se posicionó Chile con US$ 924 millones 800 mil, una concentración del 10.3% del total y una caída de -2.6%.

El año pasado el mercado mundial de uvas ascendió a US$ 10 mil 179 millones, monto que significó un crecimiento de 5.8% respecto al año anterior. EE.UU. fue el principal comprador mundial con el 18.5% del valor total (US$ 1,887 millones 600 mil), seguido de Países Bajos con el 8.1% (US$ 822 millones) y Alemania con el 7.8% (US$ 789 millones 700 mil).

Las exportaciones peruanas de uva acumularon US$ 1,034 millones 400 mil el año pasado, principalmente en la presentación frescos (99.6% del total), seguida de jugos, jaleas y mermeladas con el 0.4% restante.

Ica fue la región más importante al representar el 45% de las exportaciones totales con US$ 463 millones 500 mil, seguida de Piura con el 42% (US$ 431 millones) y Lambayeque con el 5.7% (US$ 58 millones 600 mil).

Envases

El CIEN-ADEX detalló que la uva fresca se comercializa en una diversidad de envases, por ejemplo, en EE.UU. se usan bolsas transparentes, y en algunos casos tienen impresos los detalles del producto. En Países Bajos, Reino Unido y Hong Kong es en cajas de plástico con agujeros y etiquetas pegadas.

Precisó que el año pasado, el precio FOB promedio de la uva convencional fue de US$ 2.43 por kilo. Su precio máximo en Reino Unido fue US$ 3.24 en septiembre y el mínimo US$ 1.03 en marzo. Por su parte el de la uva orgánica fue de US$ 3.27 por kilo. El más alto fue en Reino Unido y Países Bajos (US$ 5.69 por kilo en noviembre) y el más bajo en EE.UU. (US$ 1.16 por kilo en noviembre).

Los precios al consumidor varían en los supermercados según las distintas presentaciones. En julio del 2021, la uva verde –fresca y convencional– de 500 gr. registró un precio de US$ 4.50 en EE.UU. (Walmart), la roja US$ 3.21 en Hong Kong (ParknShop) y la morada US$ 1.26 en Reino Unido (Tesco).

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, la exportación de uva alcanzó los US$ 1,122 millones 274 mil en la campaña 2020-2021 (octubre-marzo), lo que significó un aumento de 24% respecto a la campaña anterior (US$ US$ 907 millones 965 mil).