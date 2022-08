La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) señaló hoy que las exportaciones peruanas de arándanos registraron un crecimiento de 119% en el primer semestre de este año, respecto a igual periodo del 2021, lo que significó compras internacionales por un total de US$ 146.5 millones.

El importador más importante de nuestro superalimento es Estados Unidos (US$ 86.3 millones / crecimiento de 103.6%), seguido de Países Bajos (US$ 26.5 millones / 94.7%), que se convirtió en el país que más demandó este producto en Europa. Asimismo, en ese mismo periodo, las compras de arándanos peruanos se triplicaron en Reino Unido (US$ 11.4 millones / 320.4%) y China (US$ 8.8 millones / 380.6%).

En tanto, las cinco regiones que más envíos realizaron a los mercados internacionales fueron La Libertad (US$ 99.6 millones /132.3%), Lambayeque (US$ 18 millones / 88.7%), Áncash (US$ 15.9 millones / 175.6%), Lima (US$ 8.8 millones / 90.4%) y Piura (US$ 3.9 millones / 17.7%).

“Los arándanos frescos se han convertido en uno de los productos más queridos en el mundo, lo que se ha reflejado en los más de US$ 146 millones acumulados en exportaciones entre enero y junio del 2022. Desde nuestro plan de promoción sectorial, estamos trabajando para llevar nuestra mejor oferta de superalimentos a los importadores más importantes del mundo”, señaló Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de Promperú.

Uvas conquistan el mundo

Los resultados positivos del sector agronegocios también alcanzaron a los envíos de uvas frescas al exterior. La exportación de este producto peruano alcanzó los US$ 595.4 millones, lo que significó un crecimiento del 17.2%, respecto al primer semestre del año anterior.

El comprador internacional más importante de este fruto peruano es Estados Unidos (US$ 297.1 millones / 30.6%), seguido de Hong Kong (US$ 67.3 millones / -18%). En ese mismo período, países como China (US$ 47.8 millones / 116.3%), México (US$ 33.3 millones / 41.8%) y Corea del Sur (US$ 14.9 millones / 43.6%) demostraron gran interés comercial por este gran alimento.

Por último, las cinco regiones que más envíos realizaron a los mercados internacionales fueron Ica (US$ 483.7 millones / variación de 18%), Piura (US$ 53.4 millones / 14.8%), La Libertad (US$ 24.8 millones / 13.2%), Lambayeque (US$ 13.3 millones / -1.8%) y Arequipa (US$ 11.8 millones / 10%).

En 2021, la exportación de arándanos peruanos llegó a 23 mercados internacionales, a través de 40 empresas de nuestro país. En el caso de las paltas frescas, los envíos tuvieron destacada demanda en 31 países importadores, gracias a la gran labor de 247 exportadoras peruanas.

