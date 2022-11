Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, ascendieron a más de US$ 28,366 millones entre enero y agosto del 2022, reflejando un leve incremento de 3.3% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 27,456 millones); sin embargo, se observaron caídas en 6 regiones, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Fueron 17 las que presentaron un comportamiento positivo: Ica, Áncash, Arequipa, La Libertad, Moquegua, Piura, Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Pasco, Loreto, Tumbes, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y Huánuco; y otras 6 una variación negativa: Apurímac, Puno, Junín, Ayacucho, Tacna y Huancavelica.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los despachos tradicionales (US$ 22,315 millones) aumentaron solo 0.03% y concentraron el 78.7% del total por los envíos mineros, principalmente de cobre y sus concentrados. Otros fueron los hidrocarburos (87.7%), pesca (-9.2%) y agro (135.3%).

Los de valor agregado sumaron US$ 6,051 millones, logrando un crecimiento de 17.6%. Su principal actividad fue la agroindustria, cuyo monto superó los US$ 3,795 millones (14.4%), seguida de la pesca para consumo humano directo (2.7%), minería no metálica (73.9%), químicos (66.6%), siderometalurgia (16%), confecciones (29.2%), textiles (-0.9%), maderas (44.2%), varios (26.6%) y metalmecánica (18%).

Ranking

Ica se posicionó en el primer puesto con US$ 4,603 millones (alza de 7.4%). Sus productos más solicitados fueron hierro y sus concentrados, demás gasolinas, estaño en bruto, uvas frescas y cobre y sus concentrados; y sus destinos líderes China, EE.UU., Japón, Corea del Sur y Países Bajos.

En segundo lugar se ubicó Áncash con US$ 4,593 millones (6.8%). La minería presentó un mayor dinamismo debido al cobre y cinc que representaron de forma conjunta el 76.9% del total. China, Alemania, Japón, EE.UU. y España resaltaron por ser sus principales mercados.

Tercero en el ranking estuvo Arequipa con US$ 3,955 millones (17.3%). Sus partidas líderes fueron el cobre, oro, molibdeno, cátodos de cobre y pelo fino de alpaca, mientras que China, Japón, EE.UU., Canadá y Suiza se convirtieron en sus importadores destacados.

Continuó La Libertad (US$ 2,607 millones) con una variación positiva de 11.6%, comercializando especialmente oro, paltas, arándanos, preparaciones para animales y plata, que se dirigieron mayoritariamente a Canadá, EE.UU., Suiza, China y Ecuador.

Moquegua (US$ 1,958 millones), en el quinto lugar, creció 0.9% y vendió principalmente cátodos de cobre, cobre, molibdeno, ácido sulfúrico y haría de pescado a países como China, Brasil, EE.UU., Chile e Italia, entre otros.

En el caso de las más dinámicas resaltaron los crecimientos de Loreto (274.4%), Ucayali (94%), Huánuco (75.3%), Amazonas (57.4%) y San Martín (49.5%).

Datos

Los despachos regionales, sin contar Lima y Callao, llegaron a un total de 122 mercados a agosto del 2022.

En el top ten de destinos, China, Canadá y Corea del Sur, cerraron en rojo con -1.25%, -5% y 20.1%, respectivamente.

