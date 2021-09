Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, sumaron más de US$ 20,435 millones entre enero y julio de este año, reflejando un incremento de 42.7% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 14,324 millones) cuando se vieron fuertemente afectadas por la pandemia, indicó la Asociación de Exportadores (Adex).

Fueron 18 las regiones con comportamientos positivos: Ica, Arequipa, Áncash, Apurímac, La Libertad, Piura, Puno, Cusco, Junín, Ayacucho, Lambayeque, Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Huancavelica y Amazonas. Las otras 5 tuvieron una variación negativa: Moquegua, Cajamarca, Pasco, San Martín y Huánuco.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los despachos tradicionales (US$ 15,913 millones) aumentaron 45% y concentraron el 77.9% del total, por los mayores envíos mineros (48.3%), principalmente cobre y sus concentrados. Otros sectores fueron la pesca (101.2%), hidrocarburos (-80.7%) y agro (13.8%).

Los de valor agregado sumaron US$ 4,521 millones, obteniendo un crecimiento de 34.9%. Su principal actividad fue la agroindustria con más de US$ 2,925 millones (23.5%), seguido de la pesca para Consumo Humano Directo (63.1%), minería no metálica (69.1%), siderometalurgia (85.7%), químicos (13.4%), prendas de vestir (107.1%), textiles (105.2%), maderas (60.6%) varios (30.4%) y metalmecánica (-2%).

Ica se posicionó en el primer puesto con US$ 3,120 millones (alza de 70.4%). Sus productos más solicitados fueron hierro y sus concentrados, uvas y estaño en bruto. En el top five de destinos estuvieron China, EE.UU., Países Bajos, España y Japón.

En segundo lugar se ubicó Arequipa con US$ 2,865 millones (56.5%). La minería presentó mayor dinamismo, sus despachos fueron esencialmente de cobre y oro, que de forma conjunta representaron el 81.7% del total. China, Japón, EE.UU., Canadá y Suiza resaltaron por ser sus principales mercados.

Tercero en el ranking estuvo Áncash con US$ 2,181 millones (27.6%). Sus partidas líderes fueron el cobre, oro y harina de pescado, mientras que China, Alemania, Bélgica, Japón y España se convirtieron en sus importadores destacados.

Le siguió Apurímac al sumar US$ 2,062 millones (98.3%), comercializando cobre, molibdeno y sus concentrados, oro, plata y hierro, que se dirigieron mayoritariamente a China, Corea del Sur, India, Japón y Chile.

La Libertad (US$ 1,934 millones), en el quinto lugar, creció 31.4% y vendió principalmente oro, paltas y harina de pescado a países como Canadá, Suiza, China, EE.UU. y Países Bajos, entre otros.

