Las exportaciones de la cadena textil-confecciones sumaron US$ 285.5 millones en el primer bimestre del año, reflejando un incremento de 32.1% respecto al mismo periodo de 2021, la cifra más alta de los últimos años en ese lapso, reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

No obstante, el gremio aclaró que aún no se alcanza el monto récord de 2012 (enero-febrero) cuando sumó US$ 315 millones, por ese motivo, y a fin de fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena y sumar a su total recuperación, el gremio empresarial organizará el XVIII Foro Textil Exportador el próximo 21 de junio en el BTH Hotel, en Lima.

Al respecto, la gerenta de Manufacturas de ADEX, Melissa Vallebuona Peña, detalló que participarán destacados expositores nacionales e internacionales quienes abordarán temas de tecnología, sostenibilidad, moda y nuevas tendencias de consumo luego de la pandemia, entre otros aspectos.

Principales destinos

Se debe señalar que Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de los productos textiles y prendas de vestir peruanos en los últimos años, principalmente por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

“Si bien tenemos un acuerdo comercial con EE.UU. desde el 2009, aún tenemos la oportunidad de aprovecharlo mejor. Eventos como el Foro Textil Exportador resultan muy importantes para las empresas exportadoras con miras a seguir impulsando esta actividad productiva”, explicó.

Asimismo, aconsejó seguir trabajando en la diversificación de mercados, sobre todo enfocándose hacia destinos de la región, pues muchos de ellos están priorizando proveedores más cercanos en lugar de los de otros continentes debido a la crisis logística actual.

Por otro lado, Vallebuona destacó la importancia de esta industria precisamente por ser una de las que más empleo genera, pues en el primer bimestre del año lograron un stock de 61,764 puestos de trabajo, la cuarta más intensiva después de la agroindustria, el agro tradicional y la minería.

“Ambos sectores son parte de la recuperación económica, sin embargo, es necesario un clima de mayor estabilidad en el país por parte del Ejecutivo como del Legislativo, lo cual le dará la tranquilidad necesaria a las empresas para seguir mejorando y dando más trabajo a más peruanos”, apuntó.

Sobre el foro

El certamen buscará acercar a las empresas peruanas de los sectores textil y confecciones a las nuevas tendencias del mercado, comportamiento de consumo, tecnología digital, producción sostenible, entre otros temas de interés que enmarcan el sistema de la moda actual y futuro.

El gremio informó que se espera la participación de más de 250 visitantes, quienes podrán presenciar las ponencias de expertos nacionales e internacionales, además de actividades adicionales como un showroom y un desfile de modas.

