Los exportadores peruanos pueden ingresar sus productos al mercado mexicano de manera más rápida, segura y generando mayores ahorros tras la entrada en vigor de la Decisión N° 3, suscrita en el marco del Acuerdo de Integración Comercial (AIC) entre Perú y México, vigente desde febrero del 2012.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) explicó que este convenio se relaciona con la emisión y transmisión de certificados de origen digitales entre el Perú y México, los cuales se realizan a través de la plataforma de interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

En ese sentido, ambos países reconocen la validez de las firmas electrónicas en los certificados, lo cual asegura la identificación de quienes firman, así como la autenticidad e integridad del documento.

“El certificado de origen electrónico generará beneficios concretos a nuestros exportadores, quienes podrán acogerse a las preferencias arancelarias del acuerdo con México y comercializar sus productos originarios con ese mercado de una manera segura y con ahorro de tiempo y costos; dándose un gran paso hacia la digitalización y brindando al usuario una alternativa adicional más eficiente”, explicó Diego Llosa, viceministro de Comercio Exterior.

Asimismo, el funcionario señaló que la emisión del certificado de origen físico al mercado mexicano, gestionado a través de la VUCE, representó un ahorro de S/ 7.7 millones. “Se estima que la implementación de los certificados de origen digitales con México permitirá un ahorro adicional a los usuarios de S/ 6.4 millones”, precisó.

Exportaciones a México

Los envíos peruanos al mercado mexicano alcanzaron los US$ 455 millones en el 2020, de los cuales el 74% fueron no tradicionales. Cabe resaltar que este país es el noveno destino de las exportaciones no tradicionales del Perú.

A mayo de este año, las exportaciones sumaron US$ 210 millones, con un crecimiento interanual de 23%.

Según lo registrado en la VUCE, los principales productos peruanos exportados a México son frutas, cauchos y manufacturas, café, hierbas (té), prendas y accesorios, madera, plásticos y sus derivados, entre otros.

En los últimos cinco años, en el marco del AIC, se han emitido 24,635 certificados de origen a través de la VUCE, con destino a México, beneficiando a un total de 1,165 empresas peruanas.