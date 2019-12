Los fondos mutuos (FM) son una alternativa de inversión que dan mayores ganancias (rentabilidad) que los ahorros o depósitos a plazo de los bancos, señaló el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (AAFMP), Samuel Torres.

En ese sentido, señaló que en el Perú hay 176 tipos de FM, varios de los cuales aceptan que los partícipes inviertan desde S/500. “La diferencia con un banco es que los fondos mutuos no atan al partícipe así haya dejado su plata para el corto plazo. Puede retirar su dinero (sea el monto que haya entregado) al día siguiente”, comentó.

Recomienda

Torres refirió que quienes deseen invertir en un FM deben considerar, principalmente, qué tan tolerantes al riesgo son, de modo que puedan dejar su dinero en uno de los 176 tipos que hay en el mercado nacional.

“El 67% de los partícipes invierten para el corto plazo y muy corto plazo. Así, si lo hacen en soles, tienen una ganancia promedio de 3.8% (medido en un año), y si es en dólares, 3.40%”, explicó.

Sin embargo, recomendó que quienes tengan proyectos de gastos en el corto plazo es preferible que no dejen todo su capital. “Si tendrán necesidad de disponer de sus dineros en el más corto plazo, no deben ponerlo todo y es preferible buscar un tipo de FM que esté de acuerdo con sus expectativas. No es como el banco, que si depositan a plazo fijo, no podrán retirar hasta cumplirse la fecha pactada”, señaló.

El interesado en invertir en un FM debe hacerlo a través de una Sociedad Administradora de Fondos (SAF). En el Perú son ocho las que en conjunto administran, actualmente, $10,500 millones. “Un gran número de partícipes son personas de entre 25 y 26 años, y en menor número los mayores de 40 años”, precisó.