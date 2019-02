Frontera Energy Corporation aclara que no tienen intención de dejar el lote 192

El CEO de la empresa Frontera Energy Corporation (FEC), Richard Herbert, descartó un eventual retiro del Perú pese a las dificultades surgidas en la producción de petróleo en la región Loreto al tiempo de invocar al gobierno a “dar urgencia y prioridad” para ayudar a resolver el problema.

“Yo diría que no es nuestra intención dejar el proyecto. Tenemos un compromiso con el país, con el departamento (de Loreto) y este proyecto, en el lote 192. Frontera es una empresa canadiense, que ha trabajado diez años en el Perú, y no estamos pensando en dejar el lote o el proyecto. Y estamos aquí para ayudar a resolver el problema”, enfatizó.

Las pérdidas que afronta la compañía canadiense Frontera Energy Corporation, concesionaria de los lotes petroleros 192 y Z -1 ascienden a US$ 10 000 000 (diez millones de dólares), en los más de 70 días que llevan paralizadas las operaciones del oleoducto Norperuano, denunció Richard Herbert.

“Yo no tengo las cifras exactas, pero sabemos el costo mensual. Y, aunque hemos bajado los costos en los últimos dos meses, porque no sabemos cuándo vamos a restablecer la producción normal, estamos hablando alrededor de US$ 10 000 000 (diez millones de dólares)”, subrayó.

Sostuvo que como consecuencia de esta forzada paralización se han perdido aproximadamente dos mil 500 puestos de trabajo directos, incluida la casi totalidad de mil 250 servidores del Lote 192, lo cual -anotó- impacta significativamente a la Región Loreto, de donde proviene el 70 % de los trabajadores del mencionado lote petrolero.

“Ahora, solo tenemos 250 personas trabajando, lo que ha implicado una reducción (drástica) de dos mil personas en su empleo, porque nos tenemos producción, ni ingresos. Ello sin contar también la pérdida de aproximadamente otros 10 mil empleos indirectos, generados por los negocios surgidos como consecuencia de la operación de explotación petrolífera del Lote 192”, anotó.

Ante esta situación de entrampamiento, Herbert expresó su extrema preocupación por la ausencia de progreso en la resolución de los problemas que han derivado en la suspensión de las actividades petroleras.

“Desde el 27 de noviembre perdimos acceso al Oleoducto Norperuano para explotar el crudo y tuvimos que cerrar la producción del lote que, ahora, está afectando con daños y pérdidas financieras a nuestra empresa y a nuestros empleados y contratistas, porque tuvimos que bajar la cantidad de gente en el campo: Y esto (a su vez) está afectando al país y al gobierno, por la pérdida de regalías, del canon para el departamento de Loreto”, apuntó.

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), el CEO de Frontera Energy refirió también, que su empresa evalúa solicitar la ampliación del contrato que suscribió para la explotación y operación del Lote 192, considerado como el más grande yacimiento petrolífero del país.

Ello debido a la paralización de los trabajos en dicho lote a causa de un conflicto con algunas comunidades nativas, lo que ha ocasionado que la empresa deje de producir.

Tras recalcar que la producción de crudo del Lote 192 se ha reducido prácticamente a cero, cuando antes del cierre del Oleoducto era de aproximadamente 12 000 barriles diarios, que representa la tercera parte de la producción petrolera, el ejecutivo manifestó que como consecuencia de ello las pérdidas globales de su representada ascendían -a fines de noviembre- a US$ 50 000 000 (cincuenta millones de dólares).

“Yo entiendo que hay muchas cosas complicadas acá para analizar, pero lo más importante es establecer un diálogo y autorizar la entrada de la gente para arreglar el Oleoducto, porque parece que las reparaciones no son complicadas, y es trabajo de uno o dos días, ya que es una prioridad para el país asegurar el petróleo. Y, en este momento, se encuentra paralizado”, aseveró.

COMPROMISO SOCIAL

Herbert ratificó igualmente el compromiso de su empresa con las comunidades nativas que comparten el área de influencia de los territorios contiguos a los lotes 192 y Z -1, que opera en nuestro país.

En ese sentido, recordó que, de acuerdo con el Contrato de Servicios Temporal, Frontera Energy abona mensualmente a un fondo social, destinado única y exclusivamente a la ejecución de proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental, así como un aporte voluntario, equivalente al 0.75 % del valor de la producción fiscalizada.

En otro momento, el representante de Frontera Energy confirmó también que su compañía ha mantenido conversaciones con el gobierno sobre la situación de parálisis en la que se encuentra la actividad petrolera en Loreto.

“Obviamente estamos es discusiones con el gobierno. Pero más que todo para entender la situación y entender cuál es el plan, (sin embargo,) no estamos involucrados en buscar una solución, porque es un problema lejos de una planta de operaciones. Lo principal es enfocarnos en la relación con las comunidades, y con nuestros compromisos en el área de educación, nutrición, etc.”, remarcó.