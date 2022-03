Masificar el gas natural con el proyecto Siete Regiones es inviable porque el precio al consumidor es 70% más caro que llevarlo por ductos, estima Álvaro Ríos Roca, consultor internacional en energía. En diálogo con Correo dijo que Petroperú no debe ejecutar ese proyecto porque no está en condiciones de asumir nuevas inversiones, más aún porque nadie quiere ser su socio. Recomienda blindar a la empresa del poder político y alejarla de la corrupción para que no caiga como PDVSA de Venezuela.

¿El Proyecto Siete Regiones es una opción para masificar el gas natural?

Es un proyecto de pequeña escala, diría que es un paliativo a la gran masificación que necesita el Perú. Una masificación con el gas natural licuado (GNL) tiene un costo muy elevado, necesita mucho subsidio para licuefactar el gas natural y transportarlo en camiones, pero se debe tender redes a domicilio. La masificación se da por ductos porque proporciona economía de escala. Al desaparecer el Gasoducto Andino del Sur y ante la demanda que hay por masificar en el sur del Perú se ha ideado Siete Regiones, que cuesta mucho. La empresa privada no lo tomará porque esta busca retorno de su inversión.

¿Hay otra opción?

La otra opción es dárselo a Petroperú, pero igual perderá plata, no está en condición de asumir ninguna nueva actividad hasta que se enderece y deje de ser una empresa politizada, con corrupción. Si el Estado lo hace mediante el sector privado pagará elevados subsidios, de 30 a 40 años. El Estado tiene que estar dispuesto a subsidiar el costo de entregar gas natural porque del estado gaseoso pasa al estado líquido para transportarlo y, luego, volverlo al estado gaseoso. Los costos son muy elevados, Siete Regiones no es para grandes ciudades como Arequipa y Huancayo, es para localidades pequeñas.

¿Cuánto más cuesta llevar el gas en camiones que en ductos?

El costo de transporte en camiones es el problema, no el gas natural, que tiene el mismo precio en boca de pozo; es más caro que llevarlo en ductos, diría que debe ser un 70% más caro el GNL. Es la razón por la que Naturgy se fue del Perú, dejó su concesión de Arequipa, que la tomó Petroperú, que no está en condiciones por lo que el Estado tendría que subsidiar. Es viable hacerlo mediante un gasoducto, que necesitará subsidio, pero una sola vez.

¿Es pertinente retomar el proyecto que ejecutaba Odebrecht?

Sí, tal vez de menor diámetro porque al final hay que considerar que no se debe construir un gasoducto enorme, la única manera que yo conozco de masificar es mediante el ducto en principales ciudades, pequeñas poblaciones mediante camiones o gas natural comprimido.

¿Qué opina de Petroperú?

Con la pérdida del grado de inversión le es caro financiarse; la actual administración ha sido desastrosa para Petroperú, nadie quiere asociarse con esta empresa por el grado de corrupción que presenta. Hay que blindar a Petroperú del poder político de turno, con un directorio independiente que tal vez tenga privados, que el presidente de la empresa se elija de una terna propuesta por el directorio, que no sea sujeto de manoseo y responda al poder político; que el presidente elija a sus gerentes. Petroperú se ha degradado al nivel de YPFB en Bolivia o de PDVSA en Venezuela, cuando debería ser como una Ecopetrol de Colombia o una Enap de Chile. El camino de Petroperú es muy difícil y va cuesta abajo.

¿La refinería de Talara?

Creo que si no se pone cabezas muy técnicas y honestas para gestionarla tendrá problemas. He hablado con mucha gente y nadie con capacidad técnica, gerencial y ética, quiere ir a Petroperú. Por eso no le veo futuro, a no ser que se haga un trabajo desde arriba, que blinde a la empresa con un directorio independiente, tal como pasa con Ecopetrol y Enap. No se le ve futuro ni en el corto, mediano ni en el largo plazo, mientras no se cambie la estructura desde arriba. Hay que evitar que termine como PDVSA de Venezuela.

¿Tanto así?

Si la nueva refinería no se maneja adecuadamente, Petroperú se va caer como lo hizo PDVSA por el manoseo político, está en ese camino. Estaba bien manejada, era una empresa intermedia, ahora diría que está en camino a estrellarse al precipicio y ojalá no sea a 100 kilómetros por hora.

Perfil

Álvaro Ríos Roca es consultor internacional en energía. Ingeniero Químico del Texas A&M University. Post Grado en Ingeniería Química de University of Houston. Ex ministro de Minería e Hidrocarburos de Bolivia.