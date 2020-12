La importación de artículos de Navidad sumó US$ 11 millones entre enero y octubre de este año, lo que significó una caída de 33.1% frente al mismo periodo de 2019, según cifras de la Sunat citadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Solo en octubre, el país importó un 45.7% menos en productos navideños respecto al valor del mismo mes del año pasado.

“Esta cifra es el resultado de la menor importación de adornos navideños (-30.4%), árboles de navidad (-77.9%), guirnaldas (-60.5%) y luces navideñas (-73.9%)”, explicó ComexPerú.

Sin embargo, la importación de nacimientos aumentó un 86.9% respecto a octubre de 2019. De igual manera, la importación de juguetes ha aumentado un 1% en octubre de 2020 respecto a dicho mes de 2019.

En el décimo mes del año, destacó la mayor importación de muñecos (2998.3%) y de juguetes con motor (119.1%).

Importaciones totales

En el periodo enero-octubre, las importaciones totales continuaron a la baja, debido a que aún persisten los efectos de la pandemia COVID-19, según ComexPerú.

De acuerdo con cifras de la Sunat, en dicho periodo, las importaciones peruanas alcanzaron un valor de US$ 29,200 millones, un 17.9% por debajo del valor del mismo lapso de 2019. Solo en octubre, estas sumaron US$ 3,404 millones, un 11.4% menos que en octubre de 2019.

Durante este periodo, un 28.1% del total de las importaciones provinieron de China, con un valor de US$ 8,197 millones y una caída de 4.7%, respecto al período enero-octubre de 2019.

Por otro lado, el 18.5% de las importaciones llegaron de Estados Unidos (US$ 5,393 millones, -27.6%) y el 5.7% corresponde a importaciones con origen en Brasil (US$1,677 millones, -18.1%).

Solo en octubre se registró un aumento en las importaciones de países como China (US$ 1,066 millones con una subida de 15.7%), Alemania (US$ 108 millones, con un aumento de 11.3%) e India (US$ 79 millones, con un ascenso de 14.3%).

