La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de la ONU recomendó al Indecopi que realice un mayor enfoque en el mercado digital, adaptando la legislación para cubrir las necesidades que genera esta plataforma en los consumidores.

Al respecto, Carlos Roda, asociado senior del Estudio Muñiz, comentó que la UNCTAD se refirió a seis sugerencias que son bastante importantes para dar una mejor protección al ciudadano en comercio electrónico.

Indicó que la primera recomendación trata sobre las medidas de seguridad vinculadas a informar sobre los riesgos vinculados a los pagos de comercio electrónico.

“Esto tiene que ver con el fraude y protección de datos. Por ejemplo, si se debe o no permitir guardar información de tu tarjeta porque a pesar que sea tu computadora personal hay problemas de cookies”, sostuvo.

También que debe resultar claro e inequívoco para los consumidores al momento de realizar una transacción.

Una tercera recomendación del organismo de la ONU es que se debe asegurar la plena eficacia de publicidad de nuevas prácticas en medios digitales.

“Ellos hablan del precio personalizado y de los influencers. Eso ya lo viene realizando Indecopi con una guía donde establece cuáles son las condiciones”, precisó Roda.

Además, cuando se den intermediarios digitales, ellos asuman un nivel de responsabilidad para que los obligue a realizar un control efectivo de los proveedores.

Otro tema que mencionan es asegurar la aplicación de la ley peruana a proveedores que no están en Perú, lo que tiene relación con el sexto, punto que es profundizar la cooperación fronteriza.

“Por ejemplo, cuando una empresa no tiene un domicilio dentro del país, no se tiene a quién reclamar, porque no tiene a dónde notificar. Entonces, piden que se hagan convenios con aquellos países con los que tienen más comercio electrónico para que se respeten los derechos del usuario”, refirió.

Según UNCTAD, para que exista una protección al comercio electrónico tal como en el tradicional, algunos países han optado por crear un órgano específico que se encargue de fiscalizar casos de comercio electrónico.

“Es una buena alternativa que Indecopi pueda seguir este modelo, pero para eso debe capacitar a estas personas y que se concentren solamente en ser fiscalizadores de comercio electrónico”, precisó.

CREAR UNA VENTANILLA ÚNICA

Por su parte, José Asti, director de Asuntos Financieros de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales (Sodital), sostuvo que desde el año pasado el organismo internacional viene siguiendo la protección del consumidor.

“Cuando te hablan de mercado digital frente al consumidor, lo que te dicen es que tienes que revisar tu marco normativo para garantizar y ver si tus códigos están siendo orientados para que los consumidores puedan ejercer sus derechos en un ámbito equilibrado respecto a lo que te ofrece al mercado”, explicó.

A su vez, Asti expresó que la ONU le recomendó a Indecopi tener una ventanilla única para atender a los consumidores para uniformizar procedimientos de reclamos.

También le ha pedido a la entidad estatal revisar su marco normativo y ver el alcance de la protección, para eso se tienen que informar cómo están operando otras instituciones.