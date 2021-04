Varios analistas económicos se han referido a India como la “China del 2050”. Es decir, pronostican que el país asiático con 1.366 millones de habitantes se convertirá en una potencia mundial. Para Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, debido a la gran población que tiene y la limitación de recursos naturales, dicho país representa un mercado con mucho potencial para que Perú pueda entrar no solo con productos minerales y energéticos, sino también agrícolas.

Para indagar más sobre este tema, este diario se comunicó con Luis Cabello, Consejero Económico Comercial del Perú en Nueva Delhi, India. Señaló en efecto que en los últimos años, Asia ha experimentado el mayor crecimiento económico a nivel internacional y si bien China es la más resaltante, India se encuentra entre los diez primeros países del globo con mayor PBI.

En esa línea, señaló que el gobierno indio ha desarrollado grandes esfuerzos en los últimos 20 años para mejorar sustancialmente el entorno empresarial, a través de la mayor apertura de sus importaciones. Destacó que al ser el segundo país más poblado del mundo, el mercado indio está valorizado en más de US$ 436 mil millones de importaciones anuales en los cinco últimos años.

“Nos mantenemos en constante comunicación con gremios y empresas compartiendo con ellos las oportunidades que se presentan en India para las exportaciones peruanas tanto de bienes y servicios, así como de las inversiones indias en Perú y nos mantenemos en el mercado para promover al Perú como un destino turístico que no puede ser olvidado por el viajero indio”, señaló.

El país tiene un margen considerable para el incremento de comercio bilateral con la India. Según el ITC Trade Map, en el 2019 India importó del Perú US$1.787 millones, lo que ubica al país en la posición número 39 de sus importaciones, superando a países como España, Chile, Bolivia y Colombia. “Dicho esto, un Acuerdo Comercial Perú - India abriría a nuestros productos un enorme mar de oportunidades. No solo nos ayudaría a exportar más, sino también a sostener este crecimiento”, dijo.

India representa una gran oportunidad para el Perú, no solo a nivel de minerales, también de agroexportaciones. (AFP) / Sajjad HUSSAIN

En los últimos seis años, desde que se estableció la Oficina Comercial del PROMPERÚ en India, este país se ha convertido en uno de los principales destinos para las exportaciones peruanas. El experto indicó que en el 2020, para nuestras exportaciones con valor agregado se superaron envíos por más de US$16 millones, donde la India se encuentra en los top 50 mercados de destino. Destacando las manufacturas químicas (US$ 3,9 millones / +15%) y textil y vestimenta (US$ 2,2 millones / + 11%).

En el 2018, el comercio del país con India superó los US$ 3.350 millones, y a fines del 2019, la balanza de intercambio entre Perú e India llegó a US$ 2.667 millones. Como información adicional, Cabello añadió que a partir del año 2016 y de manera constante, la balanza comercial entre India y Perú ha sido superavitaria para el país. “Por ello, se considera que el potencial de crecimiento que tenemos frente a un mercado como India es bastante elevado, y, de aprovecharse, logrará crear una situación de mutuo beneficio, pues ambas economías se complementan”, sostuvo.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Perú se ha convertido en un importante proveedor de oro, plata y cobre al mercado indio. La sociedad india consume muchas joyas sobre la base de oro en todos sus niveles y su política Made in India, ha servido para que las exportaciones peruanas de oro a ese país, se incrementen exponencialmente.

Asimismo, en el sector siderometalúrgico, existe potencial para las exportaciones de chatarra de diversos metales (hierro, acero, aluminio, latón y de otros metales ferrosos), bobinas de cobre, entre otros. El consejero también se refirió a las exportaciones de alambre de cobre, cobre y zinc, que se utilizan en la fabricación de diversos productos, especialmente electrodomésticos.

Del sector agrícola se pueden exportar productos que tienen acceso permitido como paltas, uvas, semillas de achiote, aceitunas, espárragos frescos, quinua, ajos, menestras, café en grano, cacao en grano, arvejas, habas, maíz, nuez amazónica y semillas de chía tostada.

“Debo mencionar que India produce quinua a precios bastante bajos, con calidad inferior a la quinua producida en Perú y que productos nuevos en todas sus presentaciones como la maca, sacha inchi, etc. tienen restricciones para su importación y comercialización en el mercado indio”, puntualizó.

También hay una oportunidad para los productos de la industria del cuero, que está bastante desarrollada en India. Así como en la industria de alimentos y bebidas, los derivados como la harina y la goma de tara tienen mucho potencial de exportación. Otros productos a tomar en cuenta son los de cuidado personal (aceites y mantequillas de productos naturales), colorantes naturales y boratos.

En cuanto al sector pesquero, India es un gran productor a nivel mundial. No existen muchas oportunidades identificadas en este sector, salvo el caso de la harina de pescado que se ha exportado en años anteriores pero que su presencia en este mercado ha caído drásticamente.

Algo similar se puede mencionar con relación al sector textil y confecciones, pues India es uno de los más importantes países productores. Sin embargo, Perú exporta la fibra acrílica e hilados de pelos finos (alpaca) que son utilizados como materia prima en este sector.

Cabello subrayó que son 288 empresas peruanas que en el 2020 realizaron exportaciones a la India por un total de $1.101 millones. Entre los sectores no minero energéticos más importantes estuvieron el químico (US$ 3,9 millones / +15%), textil (US$ 2,2 millones / +11%), varios, incluyendo joyería (US$ 0,6 millones / +386%).

TLC EN ESPERA

A la fecha se han desarrollado cinco rondas de negociación. La primera se llevó a cabo en 2017 y la última en agosto de 2019 en Nueva Delhi. Pero debido a la pandemia, la sexta ronda de negociación tuvo que ser pospuesta. “Actualmente, se viene coordinando y discutiendo los trabajos pendientes de manera virtual, pero no se ha fijado fecha para una nueva ronda de negociación”, indicó Cabello.

Acotó que esperan que uno de los principales beneficios del TLC sea la eliminación de aranceles, lo que ciertamente favorecerá las exportaciones peruanas. Dijo que con un Acuerdo Comercial los productores peruanos, podrán exportar a precios más competitivos y contarán con ventajas frente a otros países de Latinoamérica.

Finalmente, Cabello enumeró una serie de claves para intensificar las relaciones comerciales entre ambos países y, en particular, las exportaciones de productos peruanos hacia el mercado indio.