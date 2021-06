La inversión a startups peruanas ha superado los US$ 10 millones durante el primer semestre del año, según un informe del ecosistema emprendedor peruano elaborado por la Asociación de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP).

Las inversiones en ‘venture capital’ (o también llamado capital emprendedor) han abarcado el 79% del monto comprometido. Asimismo, dicha cantidad equivale a tres cuartos de inversión extranjera, mientras que un 9% proviene de “inversionistas ángeles”.

El ticket promedio de inversión está entre US$ 20,000 y US$100,000, mientras que por parte de los fondos de inversión están entre US$ 50,000 y US$ 1 millón.

A pesar de que el país aún se encuentra en un proceso de recuperación a raíz de la crisis económica y sanitaria, la inversión en emprendimientos tecnológicos tuvo un repunte durante el 2020. En las tendencias de las startups más solicitadas estuvieron las Edtech, Ecommerce, Fintech y HRtech. La inversión total en startups peruanas alcanzó los US$ 46 millones el año pasado.

Las Edtech atrajeron el 40% de inversión durante el 2020, seguido del ecommerce (27%), fintech (18%), HRtech (7%) y logística (6%). Se espera que en el 2021 se siga una tendencia similar.

“La pandemia nos obligó a usar soluciones innovadoras con el fin de evitar el contacto presencial, eso incentivó a que más emprendedores apuesten por soluciones digitales y también impulsó la inversión en estos emprendimientos. Esperamos que para este año la tendencia siga vigente”, precisó Luis Narro, director ejecutivo de PECAP.