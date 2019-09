Jorge Ignacio: “Comenzamos con los scooters, pero no nos quedaremos allí”

Fue apenas en el mes de marzo de este año cuando el aplicativo de electromovilidad Movo, que tiene el respaldo del grupo español Maxi Mobility, colocó sus primeros scooters eléctricos en Lima. A la fecha, está presente en siete distritos limeños y planea sumar más. Además, el plan de expansión no solo es ampliar la cobertura, también se evalúa el uso de otros vehículos que ya tiene en otros países. En entrevista con Correo, Jorge Ignacio, country manager de Movo Perú, considera que hay muchas oportunidades de crecimiento, a pesar del aumento de la competencia.

¿En qué etapa de negocio están?

A nivel local, considero que estamos en una expansión, la cual empezó hace pocos meses con un distrito y ya estamos en siete. Lo que me gusta es que se está aceptando el modelo porque trae un impacto positivo a la sociedad.

¿Las tarifas que tienen se van a mantener?

Todavía las estamos manteniendo. Después decidiremos si las homologamos porque estamos viendo la tarifa más justa para el mercado. Es un S/1 el desbloqueo y S/0.50 el minuto; mientras que los competidores están con una tarifa mayor.

¿Cómo ha sido la relación con las autoridades?

Cada ciudad es diferente, pero lo bueno es que siempre se han tenido las puertas abiertas para trabajar por una mejora, que en este caso es disminución del tráfico e implementar la micromovilidad. Estamos receptivos a seguir las normas que indiquen los municipios.

¿Cómo hacen con el parqueo?

A la fecha, tenemos más de 1000 alianzas en sitios donde podemos dejar scooters en espacios privados o retiros municipales autorizados. Dentro del área de cobertura, tenemos personal que se encarga de realizar este trabajo; pero si hay alguno fuera del área, se sanciona al conductor que ha dejado el equipo en una zona no autorizada.

En otros países, la recarga de estos vehículos es un negocio. ¿Es un opción que evalúan?

Hoy no tenemos activado ese servicio porque es un modelo de negocio adicional al actual y no podría confirmarte si lo vamos a hacer o no, porque se tiene que analizar.

¿Cuál es el perfil del usuario que manejan?

El rango de edad va entre 25 y 35 años, son profesionales o personas que trabajan y estudian. Lo interesante es que esas personas están empezando a reemplazar el auto particular o taxi, de 40% a 50%. El perfil del usuario es de alguien preocupado por el tráfico, pero 3 de cada 10 nos usan por el tema medio ambiental.

En otros países también tienen motos eléctricas, ¿es algo que podrían traer?

Tenemos también bicicletas. Efectivamente, hemos comenzado con los scooters, pero eso no significa que nos quedaremos allí. Dentro del plan de expansión podríamos traer otro tipo de unidades de micromovilidad. No podemos confirmar cuáles o cuándo, pero sí creemos que podría ser interesante para el Perú traer un sistema adicional.

¿Es un plan de corto o mediano plazo?

En un mes, aproximadamente, habremos evaluado qué elemento de electromovilidad traer y en qué distrito podríamos empezar, con un (plan) piloto y unidades controladas.

¿Siempre eléctrico?

Sí, porque lo que se busca es minimizar el impacto ambiental, que es el “core” (núcleo) de la empresa.

La regulación en transporte ya la tienen, ¿también podrían regularlos por el lado tributario?

Tributamos un impuesto de tercera (categoría) por cada viaje. Es un monto pequeño, pero pagamos.

¿En cuántos usuarios están?

No podemos dar cifras, pero ha sido un crecimiento exponencial y cada mes hemos crecido el doble en términos de viajes. Aproximadamente, el 80% de nuestros viajes son menores de 14 minutos y su equivalente es cerca de S/8. Lo cual es eficiente para movilizarse.

