Para Juan Fernando Correa, presidente de Comex Perú, en la lucha contra la pandemia (primera ola) no se tomó en cuenta la experiencia del sector privado y se perdieron muchas oportunidades. En diálogo con Correo dijo que el aporte del privado suma. Recomienda formar una unidad de comando, en la que cada uno de los ministros se haga responsable de una región, con mando total.

¿El Gobierno acepta al sector privado en su lucha contra el Covid?

La apertura de este Gobierno para recibir ideas, comentarios y apoyo del sector privado es mucho más amplia. El Gobierno anterior lo vio como un grupo con el que no quería tener ningún contacto. Creo que eso generó muchos problemas y se perdieron muchas oportunidades.

¿Le costó mucho al Perú?

Así es, no escucharon, no tomaron en cuenta la experiencia del privado. Demoró meses aceptar las donaciones de máquinas para producir oxígeno. Fue el peor error del Gobierno de Vizcarra. Tampoco tuvo una unidad de comando; no se apoyó en el sector privado; no hubo un alineamiento entre ministerios, autoridades; el Gobierno ponía un horario y la autoridad local otro.

¿Y actualmente?

Del Gobierno de Kuczynski podemos rescatar el manejo del Niño Costero; tuvo unidad de comando, los ministros se hicieron cargo de las regiones, con mando total. Es una buena organización. Ahora, la participación del sector privado es mejor recibida. El transporte de la vacuna es un gran ejemplo del aporte que puede hacer. En esta coyuntura es requerido, y hay la oportunidad de organizarnos mejor.

¿Cómo así?

Los aportes del privado son muy puntuales; se le escucha de manera muy informal; hay comunicaciones puntuales de los gremios con algunos ministerios para sugerir ideas, proponer alternativas. Se necesita una estructura más formal de coordinación de esfuerzos con el Ejecutivo. Necesitamos unir esfuerzos. El privado sabe de las limitaciones que tiene el Estado, quiere participar activamente para salir de esta crisis sanitaria y reiniciar el crecimiento de la economía; no se puede pensar en una dicotomía salud - economía, están muy vinculados, porque sin salud no hay economía.

¿También unir esfuerzos para facilitar la ayuda social?

Con tiempo y con recursos todo es posible; trabajando de forma coordinada, de forma transparente, creo que el sector privado puede apoyar. Con ayuda, planificación, logística, podremos ayudar; lo importante es que la mayor cantidad de gente se quede en sus casas. Debemos unir fuerzas para que la cuarentena dure solo 14 días y no se afecte la economía.

¿Mucha gente que vive del día a día?

Sí, se le puede ayudar a través de las iglesias; de organizaciones de apoyo social como Hombro a hombro, que tienen montadas bases de datos y estructuras para llegar a los más necesitados. Es una forma bastante razonable de apoyar en este momento crucial. Pero, pasar el presupuesto a las municipalidades no garantiza que se cumpla el objetivo de ayudar. El Estado tiene mucha dificultad de gestionar; los gobiernos regionales y locales tienen un pobre cumplimiento; se ha dejado de gastar S/20 mil millones presupuestados en el 2020; no es un problema de recursos, es de ejecución de gastos.

En esencia, ¿Perú necesita un trabajo coordinado entre el sector público y privado?

Ese es exactamente el tema, debemos llegar al bicentenario con un grupo claro en la lucha contra la pandemia y para esto debemos de pensar que todo el país debe estar unido. Este Gobierno, los partidos, la academia, la empresa privada, la sociedad civil, pensando todos en forma integrada.

Juan Fernando Correa

Presidente de Comex Perú. .Es ingeniero industrial de la Universidad Católica del Perú .MS de Purdue University de EE.UU.

Presidente de Saga Falabella Perú. Ex gerente general de Tottus.