El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, advirtió que es clave impulsar la meritocracia en las instituciones del Estado para garantizar el crecimiento económico.

“Si es que queremos crecer no se puede tener un sector público que no esté preparado, que no sea profesional, que no tenga el criterio necesario para tomar decisiones acertadas”, apuntó en diálogo con RPP.

El economista explicó que para impulsar el crecimiento del país es necesario que el Gobierno emita señales claras a los actores económicos.

“Se necesita un esquema político estable en donde se promueva la economía de mercado, la inversión privada, con reglas claras... Un Gobierno que se preocupe de tender una red de protección social, aunque no sea tan desarrollada, dado el nivel de ingresos que tenemos, y muchas de estas acciones no se han tomado en los últimos años”, apuntó.

Crecimiento económico

Velarde consideró que el pronóstico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre un crecimiento de la economía de 3.4% para este año es una previsión baja.

“Incluso si no creciéramos nada y mantenemos el nivel de diciembre del año pasado, el crecimiento sería de 2.7%. Llegar a 3.4% no es tan ambicioso, más bien es un crecimiento relativamente bajo. De partida, sin crecer nada, ya estamos en 2.7%”, anotó.

Insistió, además, en que proyectos de ley como el retiro del 100% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o eliminar la tercerización, no contribuirán al desempeño del Perú.

“Se necesitan señales claras, no bastan los discursos. Se comentó de algunos proyectos de un ministerio que ciertamente pueden afectar la actividad económica”, manifestó.

Guerra en Ucrania

La invasión de Rusia al territorio de Ucrania ha disparado el precio de numerosos productos, como el petróleo, trigo o maíz, lo cual impacta en la economía peruana.

“El problema de esta subida de precios es que no solo es inflacionaria, sino puede ser recesiva, pues la gente al pagar más en gasolina tiene menos para gastar más en otras cosas”, explicó Velarde.

“Puede contribuir a que la economía mundial crezca bastante menos en un escenario inflacionario, lo que se llama estanflación. Sería un regreso a los años 70″, puntualizó.