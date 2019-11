Julio Velarde: "Tía María no estaba en ninguna proyección"

Síguenos en Facebook

Después de que el Consejo de Minería, adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), ratificara la licencia de construcción al proyecto minero Tía María (Arequipa), diferentes sectores se han pronunciado al respecto. En lo que respecta al impacto económico de esta decisión, el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, ha indicado que el proyecto de Southern Copper en Arequipa todavía no estaba contemplado en ningún estimado económico.

"Tía María no estaba en ninguna proyección, ni de este año, ni del próximo. Ahora, sí creo que no hay contradicciones entre el agro y la minería ni entre una actividad responsable y el cuidado del medio ambiente. Perú es un país que tiene recursos mineros y no explotarlos sería sacrificar recursos que nos ayudarían a salir más rápido de la pobreza", indicó tras presentar la décima y última moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre Amenazada del Perú” alusiva a la Rana Gigante del Titicaca.

En el evento también participó la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien no realizo más comentarios al respecto. Sin embargo, en la víspera, había señalado que el Gobierno no impondrá el proyecto minero y mientras la población no lo acepte, el proyecto no podrá desarrollarse, aunque tenga la licencia de construcción aprobada.

En entrevista con Canal N consideró que la empresa podría modificar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para tomar en cuenta la demanda de la población. Desde el 31 de octubre, un equipo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evalúa el EIA aprobado por Senace, aunque la operación minera no ha comenzado aún.