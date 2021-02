El lunes primero de marzo será una fecha clave para las operaciones de fusiones y adquisiciones en el país debido a que entraría en vigencia el Decreto de Urgencia No. 013-2019, que establece el control previo a cargo de Indecopi.

Esta situación se estaría dando porque la Ley No.31112, aprobada por el Congreso, aún no tiene un reglamento, puesto que el texto debió ser publicado por la Presidencia de Consejo de Ministros 15 días después de la aprobación de la nueva norma.

Al respecto, el abogado Enrique Felices Saavedra, socio de Miranda & Amado, indicó que el hecho de no definir cuál de los textos debe ejecutarse no le hace un favor al control de concentraciones.

“Todos esperan que la ley que se aprobó en el Parlamento entre en vigencia, pero aún no hay nada. Recordemos que esta iniciativa se hizo para que se opere antes del primero de marzo y no tenemos visibilidad de lo que pasará. Entonces, entraría en vigencia temporalmente el Decreto de Urgencia No. 013-2019”, precisó.

Sin embargo, Felices señaló el lunes el país estará en una situación en la cual no habría una norma vigente sobre el control de fusiones y adquisiciones empresariales, siempre y cuando el fin de semana no se publique ninguna norma vinculada a este tema.

“Hay mucha incertidumbre en los mercados. Lo recomendable es que Indecopi se pronuncie antes del lunes diciendo cuál es la posición institucional porque eso permitirá tener tranquilidad”, detalló.

Añadió que el argumento de ente rector debería ser que todavía no se aplique la vigencia hasta que no se dicte el reglamento de la Ley No. 31112, que todavía están trabajando.

Asimismo, el abogado mencionó que la demora de la reglamentación se debe a que hay discrepancias naturales de mejora entre el Indecopi y el Ministerio de Economía y Finanzas.

FUSIONES A MENOR RITMO

Según Carlos Rojas, socio fundador de la consultora de inversiones Capia, entre enero y febrero de este año las fusiones y adquisiciones han ido a un ritmo bastante lento.

Recordó que la última gran transacción fue en diciembre pasado cuando InRetail Perú Corp (Inretail), subsidiaria de Intercorp Perú de propiedad del Grupo Rodríguez Pastor, anunció la adquisición del 100% de la operación de Makro Supermayorista S.A a SHV Group por un monto total de US$ 360 millones.

“Luego de eso hubo pequeñas transacciones y no trascendentes en el mercado. La cuarentena está afectando porque todo se posterga o se vuelve lento”, dijo Rojas.

Con respecto a las transacciones en el mercado financiero, el socio fundador de Capia sostuvo que no hubo en estos meses porque el plan Reactiva Perú funcionó muy bien.

“Hay que quitarse el sombrero porque sin Reactiva Perú estaríamos hablando de otra cosa. Lo único que vimos el año pasado fue la venta de Azteca a un grupo de inversionistas, pero fuera de eso no hubo, aunque sí se esperaba”, explicó.

Incluso, Carlos Rojas manifestó que los bancos están muchos más tranquilos con su visión del 2021.

En este sentido, el especialista manifestó que las transacciones recién se verán pasada las elecciones porque ahora existe mucho ruido político.

“En mayo vamos a empezar un despegue de fusiones o adquisiciones empresariales, cuando ya tengamos definido cómo será el nuevo gobierno”, acotó.