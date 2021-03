En medio del cuarto día del paro nacional indefinido de transportistas de carga, Jaime Gallegos, gerente general de Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa), informó que hasta hoy jueves 18 de marzo han recibido más de dos toneladas de productos al Mercado Mayorista de Santa Anita, y que por el momento, pese a que sea un cifra inferior en comparación a otros días, aún se puede garantizar el abastecimiento de alimentos en la capital.

En declaraciones a América Noticias, el funcionario mencionó que no ha reportado el alza de precios de los principales productos como la papa, cebolla y zanahoria. No obstante, sí existen otras verduras que registran un ligero incremento debido a que no está llegando mercancía debido a la protesta del gremio de transportistas de carga que inició el pasado lunes 15 de marzo.

“Se han incrementado algunos precios por ejemplo las hortalizas. La buena noticia es que se ha detenido el alza en los principales productos en la papa, cebolla y zanahoria. El día de hoy han ingresado más de 2.000 toneladas de productos, un poco insuficiente para el día, pero podemos todavía seguir manteniendo el abastecimiento en la capital”, indicó.

“La papa Yungay que estaba 0.90 céntimos ahora está S/1.50. El tomate estaba S/2.50 ahora está S/3.00, y esos son los principales que han aumentado, en otros los precios se han paralizado y otros han bajado”, agregó Gallegos.

El representante de Emmsa sostuvo que pese a que aún haya abastecimiento de productos, el paro de transportistas está perjudicando a los comerciantes y a las familias. “Han ingresado 2.242 toneladas de productos. El día jueves, es un día de 9 mil toneladas. Ha ingresado un 25%, obviamente, el paro está perjudicando, pero lo importante es que aún está ingresando productos al mercado mayorista”, añadió.

Suben precios de verduras por paro de transportistas

Situación en el Mercado de Frutas

En tanto, comerciantes del Mercado de Frutas, en La Victoria, advirtieron que ya se agotan el stock de sus productos por lo que ya se reporta un desabastecimiento. En imágenes difundidas por América Noticias se muestran varios puestos vacíos debido a que sus vendedores no han acudido al centro de abastos porque no cuentan con mercadería.

“La mayor parte de plátanos traigo de Tingo María. No tengo mercadería desde la tarde del domingo. El local está vacío. Esto es por el paro de transportistas, no hay pase”, indicó Carlos, uno de los comerciantes perjudicados.

“Por este problema de transporte no está ingresando mandarina. Ya son tres días. Nosotros tenemos mercadería del stock que teníamos. El precio no sube para no desalentar a los compradores. La prioridad por ahora es la verdura, la fruta va a segundo plano”, comentó otra de las comerciantes.

