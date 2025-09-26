La construcción tiene un rol clave en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, ya que concentra grandes desafíos ambientales y sociales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el sector es responsable del 37 % de las emisiones de carbono vinculadas a la energía a nivel global, lo que evidencia la necesidad urgente de adoptar prácticas más sostenibles.

En el Perú, donde la construcción es un motor esencial del desarrollo económico, alinear los proyectos con los ODS permite avanzar hacia infraestructuras resilientes, ciudades inclusivas y una menor huella ambiental. Andrea Neyra, especialista de Holcim Perú, señaló que el sector ya viene dando pasos concretos en esa dirección, como la innovación en cementos más sostenibles y la adaptación de soluciones globales a la realidad local.

Holcim propone priorizar varios ODS en sus operaciones en el país, entre ellos: salud y bienestar (ODS 3), agua limpia (ODS 6), trabajo decente (ODS 8), infraestructura sostenible (ODS 9), ciudades sostenibles (ODS 11), producción responsable (ODS 12), acción climática (ODS 13), cuidado de ecosistemas (ODS 14 y 15) y alianzas estratégicas (ODS 17).

No obstante, advierte Neyra, es necesario pasar de la teoría a la acción. La construcción debe materializar los ODS a través de proyectos concretos, como el uso de materiales con menor intensidad de carbono y la implementación de modelos de economía circular. Estas acciones no solo contribuyen a los compromisos de la Agenda 2030, sino que también refuerzan la competitividad del sector y la sostenibilidad de las comunidades.