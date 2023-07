La razón de existir de Perupetro es promover la inversión privada en hidrocarburos pero si entrega directamente los lotes de Talara a Petroperú, no estaría dando una buena señal, dijo Luis Fernández, ex gerente de Promoción y Contrataciones de Perupetro. En declaraciones a Correo dijo que Ecopetrol, petrolera estatal de Colombia, compite en licitaciones en su país por su buen gobierno corporativo, pero que no pondría a competir a Petroperú con los privados.

Como ex funcionario, ¿cree que es correcto que Perupetro entregue directamente los lotes de Talara a Petroperú?

La razón de existir de Perupetro es promover la inversión privada en hidrocarburos, pero, si entrega directamente los lotes de Talara a Petroperú no dará una buena señal y los inversionistas no querrán venir a Perú, sobre todo, para explorar, que tanto falta al país; entenderán que si vienen a Perú a explorar y encuentran reservas, todo será para la petrolera estatal.

Durante su gestión…

Mientras estuve a cargo de la gerencia se armó un pliego para licitaciones en el que se iba incluir a Petroperú porque creo que debe regresar al upstream, pero de forma progresiva, viendo su situación como empresa, cuál es el equipo de gente que tiene, cuántos años está fuera del upstream.

¿Por qué no copiar a Ecopetrol de Colombia?

La situación de Colombia y Ecopetrol es diferente, sobre todo por el gobierno corporativo, que permite a la empresa petrolera competir con los privados.

¿Petroperú no tiene un óptimo gobierno corporativo?

No pondría a competir con privados a Petroperú porque no está en condiciones, por esto no es prudente entregarle los lotes (de Talara, los de mayor producción). Nosotros estuvimos armando un mecanismo en el que Petroperú participaba como socio minoritario, era una forma de incorporarlo en el upstream. Perupetro buscaba priorizar la explotación adecuada de los recursos de hidrocarburos del país y este objetivo se perderá si se entrega todo a Petroperú.

Pero, todo indica que los lotes de Talara serán para Petroperú

La semana pasada se entregó la buena pro de los lotes menos atractivos. La base para el lote V fue de 4 pozos y para el VII fueron 35 pozos. Es decir, según Perupetro, es lo mínimo que necesitan esos campos para desarrollarlo lo mejor posible. Para el lote VII se ofreció (Olympic Perú INC) invertir $129 millones en 89 pozos, además de los más de 35 (base mínima); se ha obtenido casi cuatro veces la inversión mínima que se pidió para este lote.. Para el lote V se pidió 4 pozos y se ofreció (Petrolera Monterrico – Petromont) 20 pozos, cuatro veces más de la base. Este resultado reflejó el interés de los privados por los lotes menos productivos. Entonces, por los más atractivos, el interés es mayor y, posiblemente, la oferta sea más de 4 veces el mínimo. Cuando se negocia directamente con una sola empresa, se plante un mínimo y como no hay competencia la oferta será apenas un poco más del mínimo.

¿Perupetro espanta al privado?

No diría así, simplemente hay empresas privadas interesadas. Pero, por un tema de transparencia, negociar directamente significa dejar de invertir mucha plata. Si los lotes V y VII se hubiesen negociado directamente, las ofertas de trabajar un mayor número de pozos estaría muy pegada a la base.. En los lotes que se entregarán directamente a Petroperú se estaría dejando inversión por más de $100 millones.

¿Así las cosas, será difícil que el inversionista confíe en Perú?

Así es, correcto. Hay muchas dudas del inversionista por el tema social, de permisos, que pesan en su decisión de venir a Perú. No creo que Perupetro negocie con Petroperu directamente ningún lote de Talara porque no hay ley que lo disponga. La Gerencia de Contrataciones que estaba a mi cargo tendría que hacer un informe técnico económico que justifique porque se negocia directamente, habiendo otras empresas interesadas. No creo que alguien pueda sustentar esto. Si lo hace, le dará estocada final a la inversión privada al sector hidrocarburos.